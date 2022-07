El Torneo Intermunicipales de Fútbol 7 dio inicio en la cancha de La Piedad y el balón no parará de rodar hasta que los 240 participantes de este certamen le den 'buen toque' y se lleven la redonda a la gran final; Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Amozoc, Chignahuapan, Huejotzingo, Lara Grajales -con el equipo de CTM de la empacadora San Marcos- y, por supuesto, Puebla capital como anfitrión, buscarán llenarse de gloria encuentro tras encuentro.



"Muchas gracias por darle un sí a Puebla, por participar, porque lo más cómodo es quedarse en casa, es no viajar y no venir a competir armoniosamente" expresó Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la capital, ante los jugadores asistentes, a quienes convocó a competir sanamente y a siempre hacer equipo para que gane la zona conurbada, donde "todas y todos somos hermanos".



Se disputarán un total de 27 partidos -entre la fase de grupos, eliminatorias y la gran final-, en los que la amistad, el respeto y la solidaridad imperarán en la misma cantidad que los goles, pues para Edmundo Tlatehui Percino, Presidente Municipal de San Andrés Cholula, lo más importante es hermanarse y seguir sumando esfuerzos en conjunto.



"Creo que el principal enemigo de la juventud es el ocio, y hoy en día que ustedes vienen a jugar fútbol, a hacer ejercicio, es el ejemplo que necesitamos en Puebla", agregó en su oportunidad Ricardo Grau de la Rosa, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, al coincidir que el objetivo de esta disputa deportiva es promover la sana convivencia, el sentido de identidad y la salud física.



En el arranque de este Torneo Intermunicipales se enfrentaron los representativos sanandreseño y capitalino, partido al que también asistieron por parte de San Andrés Cholula la Regidora Anamía Martínez González, Presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, y Xóchitl Tello Rosas, titular del Instituto del Deporte; así como sus homólogos Antonio Iriarte González, José Antonio Bretón López, Eduardo Saucedo Medino, de Puebla, Amozoc y Cuautlancingo, respectivamente.