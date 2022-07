Aunque aún faltan dos meses para la conmemoración del Grito de Independiente, Eduardo Rivera Pérez invitará al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a Palacio Municipal el viernes 15 de septiembre.

Durante las festividades del 2021 el ejecutivo local no asistió al Charles Hall, pero en Casa Aguayo realizó la tradicional ceremonia.

El alcalde recordó que aún restan casi dos meses o varias semanas, pero sí charlará con Barbosa Huerta para mantener la tradición en la Angelópolis.

Indicó que siempre respetará la decisión del gobernador, pero espera que acepte la invitación para que este 2022, la ceremonia del Grito de independencia sea desde el balcón central de Palacio Municipal.

“Me encantaría que se haga de forma tradicional, espero que acuda a palacio, espero que el gobernador pueda y guste acudir a palacio municipal del zócalo de la ciudad. No lo he platicado, faltan meses o semanas, pero me encantaría que lo celebremos juntos”.

El año previo el gobernador decidió realizar la ceremonia en Casa Aguayo porque la exprimera regidora no lo convenció de realizar la festividad en una sola sede.