Las 17 personas lesionadas por el incidente automovilístico entre los que se encontraba una mujer embarazada, suscitado en la colonia Rivera Anaya, derivó por la imprudencia del chofer de la unidad del transporte público.

Además el alcalde Eduardo Rivera Pérez, aclaró que no todos los chafiretes son irresponsables como el que causó el percance que afortunadamente no tuvo víctimas mortales.

Puntualizó que su administración será más exigente para hacer cumplir el reglamento de Tránsito para evitar ese tipo de escenas en donde deben participar paramédicos.

Vecinos de esa amplia zona pidieron la instalación de reductores de velocidad para evitar ese tipo de escenarios.

“No todo son reductores, no todo es poner topes, semáforos en las vialidades; el reporte que traemos es por la imprudencia de choferes que van manejando las unidades (del transporte público)”.

Pero pidió al Gerente de la Ciudad Adán Domínguez Sánchez y a María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desarrollar una mayor supervisión vial, además de apoyar al gobierno del estado.

“Seremos estrictos y he pedido al gerente de la Ciudad y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que junto con la dirección de tránsito sean exigentes en la supervisión vial y pedir el apoyo al gobierno para que quienes tienen las concesiones conduzcan de manera adecuada; no quiero generalizar, no todos los choferes manejan de forma imprudentes, pero hay algunos que sí lo hacen”.

Refrendó que afortunadamente el incidente no causó el deceso de personas, ni lesionados graves, en contraparte insistió en la importancia de mantener los operativos de supervisión.

Después del incidente, los vecinos de la Rivera Anaya intentaron dar una calentadita al irresponsable conductor, pero afortunadamente los elementos de seguridad que llegaron lograron controlar la situación, valoró el coordinador general de operatividad de la SSC, Miguel Martín Hernández Martínez.

Los oficiales, dijo, que durante las acciones lograron apoyar positivamente a una mujer embarazada que se encontraba en una de las unidades del servicio colectivo que chocaron el domingo previo.