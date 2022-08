A escasos dos meses de cumplir su primer año de gobierno de la ciudad, Eduardo Rivera Pérez recordó que sus secretarios son evaluados cotidianamente, pero está apretando tuercas.

El alcalde priorizó que se necesita redoblar fuerzas en algunas zonas de la administración municipal para evitar perder el rumbo al interior del gobierno de la ciudad.

Subrayó que en concreto, se siente satisfecho con el trabajo realizado al arranque de la administración por parte de su equipo, sin embargo, eso no significa que entren en confianza.

Pero recapituló que sí habrá ajustes para mejorar el trabajo en todas las áreas, sin cambio de personal de primer nivel..

"A pocos meses de cumplir un año de la administración, he estado evaluando el trabajo de las dependencias; hay que apretar tuercas en algunas de ellas, no tengo pensado hacer algún cambio dentro de secretarías, les he pedido redoblar esfuerzos y concentrarse en sus tareas".

Valoró que estará entregando buenas cuentas en su primer año de su gobierno toda la comunidad, cuando proporcione el resultado de sus primeros 365 días de su gestión.