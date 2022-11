Trabajadores de la música fueron de los que más sufrieron durante la pandemia, debido a las restricciones sanitarias que implicó la suspensión de todo tipo de fiestas y espectáculos.

Incluso, tras dos años de contingencia sanitaria, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música en Puebla, sección 53, anunció que retomarán sus festejos por el Día Del Músico o de Santa Cecilia, para este martes 22 de noviembre.

Habrá una ceremonia religiosa y evento social con la participación de poco más de 800 de los 10 mil trabajadores del gremio.

El secretario sindical, Jaime Rodríguez, destacó que ante la crisis, solo uno de cada 10 músicos cuentan con prestaciones de ley, ya sea seguridad social o acceso a créditos para vivienda.

La mayoría se encuentra en la informalidad laboral, aunque los salarios se han logrado mejorar, las personas que se dedican a la música se encuentran en desventaja frente a otro tipo de actividades laborales.

“Empresarios que han trabajado con el sindicato, lo que tratan de hacer es apoyar en un mejor salario en las presentaciones, pero no hemos podido cerrar la pinza”, sostuvo.

Afirmó que trabajan para la informalidad, aunque sí tienen que pagar impuestos, pero sin recibir beneficios de un ciudadano común, “es la parte donde estamos desnivelados”, dijo.

“Con lo de la pandemia hubo un descontrol en el sentido de que los músicos no estamos considerados o no es una de las profesiones no contempladas en el salario mínimo u otro tipo de prestaciones”, dijo.

Por lo tanto, dijo que la SNTMRM trabaja en iniciativas para mejorar las condiciones laborales del gremio de la música, al señalar que la industria del espectáculo aporta un 7 por ciento a la economía nacional.

Jaime Rodríguez Solís, señaló que la profesión no es valorada, a pesar de que es igual de importante que otras, ahora incluso desplazados por los llamados DJ´s, quienes llegan a cobrar hasta 70 mil pesos por presentación.

Recordó que Santa Cecilia, en el catolicismo es la santa patrona de los músicos, por lo que realizarán diferentes actividades a fin de conmemorar este día, tras dos años suspendida por la pandemia.

Informó que quienes han sido mayormente contratados son los músicos que tocan el género grupero o banda, quienes llegan a formar agrupaciones de hasta 18 integrantes.

Finalmente dijo que el sector del entreteniendo, la cultura y el arte generan el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el país, por lo que piden a las autoridades, tener mayores consideraciones e incentivos, además de la gran cantidad de empleos que generan.

La celebración del 22 de noviembre será con una misa a Santa Cecilia en la Iglesia de la Merced, en punto de las 14:00 horas y posteriormente habrá una comida en el salón Ardizana con la presencia de grupos musicales, para amenizar a los asistentes.