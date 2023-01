Desde el pasado domingo la zona conurbada de la ciudad de Puebla ha presentado mala calidad del aire, con altos índices de partículas suspendidas, según el histórico del monitoreo ambiental.

Sin embargo, hasta el momento la Secretaría del Medio Ambiente aún no decreta el aviso por contingencia, aunque si recomienda a la ciudadanía debe tomar medidas, como no hacer ejercicio al aire libre.

Este miércoles, gran parte de la ciudad de Puebla, amaneció con un fuerte olor a quemado, según reportes ciudadanos a diversos noticiarios radiofónicos, luego de la constante quema de pastizales en la periferia, lo que generó que en las primeras horas aumentara la contaminación.

Según los reportes del monitoreo del Índice de Calidad del Aire (ICA) de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) por la mañana, las cinco estaciones de monitoreo reportaron mala calidad del aire.

El mayor problema atmosférico fue con las partículas de 10 y 2,5 micrómetros (PM-10 y PM-2.5) las que debido a su pequeño tamaño, pueden ser inhaladas por el sistema respiratorio y por eso se les conoce también como fracción respirable o inhalable.

Este miércoles, la estación Agua Santa, al sur de la ciudad, reportó 105 PM-10 (Partículas por Millón) y 103 PM-2.5; en el Parque de las Ninfas, 102 en PM-10 y 79 y 107 puntos en el Velódromo.

Según la tabla, se considera mala calidad del aire entre 101 y 150 PM-10; en tanto en las estaciones del BINE y UTOP, al nor-oriente y nor-poniente, se consideró la calidad del aire como regular, hasta mediodía.

En el reporte se recomienda para la zona de Agua Santa, Ninfas y Velódromo, que niños, adultos mayores, personas que realizan actividad física intensa o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, evitar la exposición al aire libre y el resto de la población deben limitar la exposición al aire libre.

La SMA, desde el 17 de enero, informó que diversos factores como incendios al sur de la ciudad, la contaminación de automóviles y las emisiones del volcán Popocatépetl han propiciado mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Puebla.

Para este miércoles 18 de enero, en su cuenta de Twitter, recomendó no hacer actividades al aire libre y usar cubrebocas, sin embargo no decretó alguna contingencia, con lo que podría aplicarse por primera vez en Puebla el programa Hoy No Circula, que restringe la circulación de algunos automóviles.

El histórico

Una revisión al reporte del ICA, publicado por el gobierno estatal, se aprecia que los problemas ambientales, iniciaron desde el pasado domingo 15 de enero, cuando en todo ese día en dos de las cinco estaciones, Agua Santa y Velódromo, registraron altos índices de partículas suspendidas de 10 micrómetros (PM-10), lo que lo cataloga con mala calidad de aire.

Para el lunes 16 de enero, desde las 2:00 pm, todas las estaciones de monitoreo reportaron la mala calidad de aire, debido a las partículas suspendidas PM-10.

Ese mismo día a las 4:00 pm, la estación de Velódromo empezó a monitorear altos índices de PM-2.5, que son partículas de tamaño más pequeño 2.5 micrómetros, menos que el grosor de un cabello.

Desde las 8:00 am del 17 de enero, ya eran tres de las cinco estaciones las que reportaban registros altos de PM-2.5 y cuatro con reportes malos de PM-10.

Para las primeras horas de este 18 de enero, todas las estaciones reportaron altos índices de PM-10 y PM-2.5, índices que han indo bajando conforme pasan las horas de monitoreo, llegando a una regular calidad del aire en tres centros.