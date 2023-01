Después de participar en el taller sobre el Saneamiento, Tratamiento y Manejo de Aguas Residuales desarrollado por la UDLAP, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, entregó los reconocimientos a representantes de 107 empresas socias de la industria textil, cámaras de comercio, servicios, alimentos, metalmecánica, inmobiliaria, acero y generación de productos químicos.

Valoró que por primera vez en la historia de Puebla se efectúa un taller para optimizar el uso de agua con la premisa de alcanzar y preservar un medio ambiente sano y contribuir a la reducción de la contaminación.

Advirtió que es importante el trabajo realizado por el gobierno de la ciudad en la reactivación económica, al igual que la atracción y anclaje superior a los 10 mil millones de pesos de inversión en territorio municipal.

No obstante, explicó que todo lo anterior no tendrá sentido si una ciudad, estado o país no tiene una visión de sustentabilidad y responsabilidad, por eso su administración diseñó ese proyecto para concientizar y dar facilidades a empresas para optimizar el uso del agua.

Eduardo Rivera aplaudió que se ha logrado eficientar la gestión integral del agua en la metrópoli de forma notable, como corrobora la capacitarán a directivos y trabajadores de 150 empresas más.

Finalmente, aseguró que en la Angelópolis el medio ambiente también marcha por buen rumbo cómo se observa con trabajo conjunto con el sector privado y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).