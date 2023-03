Mientras el gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez, refrendó que la administración municipal está comprometida a dar resultados ante cualquier circunstancia adversa, como ocurrió con la rehabilitación del mercado Amalucan, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado, advirtió que el gobierno federal seguramente terminará por enviar el recurso comprometido.

Recordó que, ante la inoperancia de la administración municipal morenista del pasado, al gobierno de la ciudad le tocó revisar ese escenario.

"Cuando llegamos nos entregaron un mercado Amalucan prácticamente destrozado, la Sedatu con el anterior gobierno municipal no pudo. No pudieron hacer la obra llegamos y el mercado estaba inservible".

Pero además, recordó que la obra del mercado estaba parada, sin recurso y con los locatarios trabajando fuera de las instalaciones.

"Desde ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a tomar cartas en el asunto del mercado Amalucan de Puebla, inmediatamente el subsecretario de la Sedatu (Daniel) Fajardo (Ortíz), buscó al presidente municipal en los primeros días de gobierno para solucionar el problema se atendió".

Insistió que este gobierno se comprometió con el subsecretario de Sedatu a realizar la obra que no hizo la administración pasado, por ser incapaz de llevar a cabo de manera adecuado este cauce de las obras del mercado.

"Eso o hablamos hace más de 15 meses, nosotros como gobierno municipal tuvimos que entrarle a arreglar el mercado por qué, porque si nosotros no lo hacíamos, no lo iba a hacer nadie".

Recordó que el gobierno de la ciudad invirtió ya 12 millones de pesos en mantenimiento más 3.5 millones de pesos del pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr tener nuevamente energía eléctrica.

Vélez Tirado indicó que la obra de cableado individual de locales la terminará la CFE a finales de marzo.

"Nosotros no hemos visto ningún solo peso tal vez no ha sido planeado ni programado de forma adecuada no nos ha dicho el diputado, el presidente municipal, no hemos recibido un solo peso del gobierno federal para las obras de la ciudad, esta administración en el caso del mercado es lo recuperó con recursos propios".

Refrendó que este gobierno ha logrado recuperar y poner nuevamente en movimiento al mercado porque lo dejaron tirado y abandonado.

"El director de la Sedatu Román Meyer Falcón, fue muy claro claro, que tiene buenas intenciones y seguro quiere cumplir la instrucción del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador".