La empresa Helados Bambi denunciará al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) por difundir a medios información del expediente administrativo.

En rueda de prensa, directivos negaron que sus productos sean elaborados con agua sucia contaminada, como se manejo, tras presuntas filtraciones del organismo estatal y de la empresa privada concesionaria Agua de Puebla para Todos.

Patricia Villegas Zedillo y Margarita Palomino Ovando, abogadas del propietario de Helados Bambi, José Gómez Alondom señalaron que las notas periodísticas difundidas dañaron la reputación de la empresa de más de 40 años y generaron pérdidas económicas, ya que varios pedidos fueron cancelados y el Soapap les impuso multas de miles de pesos.

Y es que se sabe que desde la empresa concesionaria del servicio de agua, para hacer presión a las empresas en su pago, filtran información a medios de comunicación sobre cortes.

“Nos respaldan ya 40 años y hay muchas personas que compran estos productos para revenderlos y en realidad no se preocuparon porque sabían que no era cierta la noticia, más bien la gente que empezó a hablar es la que no sabe, es la gente que no nos conoce”, aseveró Gómez Alonso.

Ahora los directivos de Helados Bambi, señalaron que están reuniendo pruebas para denunciar al Soapap por difundir a los medios información del expediente administrativo.

La clausura

La clausura provisional que realizó Soapap, solo fue por unas horas y se debió a presuntas violaciones a la Ley Estatal de Agua de Puebla y no porque sus productos sean insalubres.

Así lo informó la abogada Patricia Villegas al recordar que el 19 de abril trabajadores del Soapap realizaron la diligencia con policías en el domicilio de Helados Bambi, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 411 A, colonia Malintzi, en la ciudad de Puebla.

Sin embargo, no dieron fe de la elaboración de los productos y únicamente estuvieron a pie de banqueta.

Indicó que están en proceso para renovar el permiso de descarga de aguas residuales y contar con el registro a pie de banqueta, señaló que el Soapap tomó muestras del drenaje y no de los helados.

“Nunca por la elaboración insalubre de los productos, lo cual solamente es facultad de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, por lo tanto, ellos (Soapap) ni siquiera están facultados para clausurar un negocio”, agregó.

Lo anterior fue así difundido en medios de comunicación como TV Azteca y la comunicadora Mari Loli Pellón, sin ninguna investigación.

De este modo, emprenderán acciones legales, administrativas e incluso penales debido a que las fotos y videos publicados en los medios son reservados y forman parte del expediente administrativo del Soapap.

El pleito

Incluso, señalaron que el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, sería el responsable de haber enviado al personal del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla (Soapap) para que de manera ilegal clausurara el local por unas horas.

El actual vicepresidente nacional de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) tiene un pleito legal con el dueño de Helados Bambi, José Gómez Alonso, por un predio que se usa como estacionamiento en la avenida Juárez, del cual obtiene ganancias.

Por lo tanto, procederán legalmente en contra de los funcionarios del Soapap que de manera ilegal difundieron a los medios información relacionada con el expediente administrativo que se inició.