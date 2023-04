El grupo de oficiales de la Dirección de Tránsito y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), involucrados en incidentes viales en su gran mayoría, deriva de las 24 horas laborales de trabajo continúa, reveló el alcalde Eduardo Rivera Pérez, al advertir que afortunadamente ningún elemento ha dado positivo a consumo de alcohol o drogas en las pruebas antidoping.

Pero aclaró que ha solicitado a la titular de la corporación, María del Consuelo Cruz Galindo revisar la escala de trabajo de los municipales para eficientar su trabajo.

Recordó que el horario de todos los policías en el municipio de Puebla trabajan 24 por 24, situación que en ocasiones inciden en su desempeño por un cansancio normal.

Subrayó que el alcalde también recibirán esa escala de horarios laborales de los uniformados porque no solo se trata de trabajar sino de conservar la salud física de los policías para que puedan rendir correctamente a la hora de desarrollar sus labores de custodia a la población.

Ante esa perspectiva reportó que hasta este jueves 27 de abril, existen dos unidades con la etiqueta de pérdida total, pero se repondrán para mantener el servicio de vigilancia en todos los sectores de la Angelópolis.



Indicó que existe otro número en unidades dañadas pero serán reparados.

"Es importante cuidar su trabajo, pero también cuidar su integridad, su salud para que estén en condiciones donde puedan funcionar mejor y eso es lo que estamos revisando".

Además pidió a la opinión pública reconocer el gran esfuerzo que realizan los policías al trabajar 24 horas continuas para proteger a las y a los ciudadanos en todo el municipio.

Bajo este panorama subrayó que no es necedad, continuar ingresando y graduando a policías certificados por la autoridad Federal, no porque el número de policía en Puebla al no ser muy grande, es necesario sumar a un mayor número de oficiales para que los horarios de labores cambian drásticamente.

Pero insistió en que junto a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo revisarán el horario de las y de los oficiales y realizarán una nueva estrategia laboral para eficientar la labor de los municipales.