Al advertir que no renunciará ni solicitará licencia para contender en algún cargo de elección en 2024, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, priorizó que el método para seleccionar a los candidatos de la coalición Va por Puebla, deberá ser un proceso abierto y participativo.

La víspera la presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández a través de sus redes sociales, reveló en un comunicado que los aspirantes se seleccionarán por encuesta, pero también a perfiles ciudadanos.

Después de anunciar la XIX Edición de la Fiesta de la Música en compañía de la directora de la Alianza Francesa, Annelise Jouannin; el secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo y el vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura BUAP, José Carlos Bernal Suárez, subrrayó que la encuesta es una herramienta importante, pero no para definir a los mejores perfiles.

Pero aclaró que como militante del PAN, respetará la decisión de las dirigencias partidos políticos.

"No, yo no voy a renunciar, ni solicitaré licencia; yo lo he comentado, es que sigo al tanto y al pendiente del gobierno de la ciudad".

Acentuó que el proceso político electoral de 2024, no lo va a distraer porque seguirá siendo presidente municipal de Puebla al 100 por ciento.

Recordó que la tarea que tiene Eduardo Rivera Pérez es seguir siendo presidente municipal de Puebla porque aún falta demasiado tiempo por delante para la contienda de 2024.

Insistió que primero viene el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República la próxima semana.

Valoró que esa estrategia, será muy novedosa porque las dirigencias de los partidos junto con la sociedad anunciará un mecanismo innovador y muy interesante para seleccionar a su presidenciable, pero los dirigentes del PRI-PAN-PRD, los alcances de este método innovador.

"Será un proceso que va a llamar la atención de la opinión pública y de la sociedad, por lo menos, es lo que yo me he enterado, espero que sí se confirme y espero que así se anuncie".

Aclaró que hay que mostrar la otra cara de la moneda, sobre las diferentes opciones que puedan tener los de la alianza que encabeza Morena con la oferta de la alianza que encabeza PAN-PRI-PRD.

Recordó que estar al pendiente en primer término del mecanismo de elección del candidato a la presidencia de la República, después de los tiempos y las reglas que definirán a los candidatos de la alianza tripartita para seleccionar a sus abanderados a la gubernatura diputaciones locales y federales, lentes municipales y curules en el Senado.

"A mí de alguna manera me encantaría participar en algo del proceso electoral del 2024, pues estaré al pendiente de las reglas y de los tiempos; en función de los tiempos y las reglas, pues tomaré la decisión política para contender en algo".