El alcalde, Eduardo Rivera, destacó la integración de 61 cadetes graduados de la generación XXXVI.

Desde la Plaza de la Victoria en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, el edil poblano priorizó que esta nueva batalla en contra de la inseguridad y la violencia, la capital saldra victoriosa gracias a los ciudadanos y los uniformados.

En ese sentido, añadió que el ayuntamiento de Puebla está dispuesto a hacer todo lo necesario para que la ciudad sea una metrópoli en paz y que la delincuencia no se apodere de la tranquilidad de las familias.

Eduardo Rivera aplaudió a las 25 mujeres y a los 36 hombres que este día se unieron a las fuerzas del ayuntamiento para 241 nuevos policías durante esta gestión.

En ese sentido, agradeció al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a través de la SSP, a la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo y a los generales del Ejército Mexicano, por unir esfuerzos.

"Este es el trabajo acelerado, a prisa, contundente, importante que está haciendo el gobierno de la ciudad, pero también quiero agradecer al gobernador del estado (Sergio Salomón Céspedes Peregrina) y te pido secretario (de seguridad), Daniel Iván Cruz Luna, ser el conducto para agradecer al gobernador, la disposición y trabajo conjunto, sí porque acá en el tema de la inseguridad hay que hacer equipo".

El alcalde explicó que su gobierno va por la graduación de más policías y con la calidad que dan los controles de confianza para ayudar a todas los ciudadanos de la Angelópolis y a sus visitantes.

Recordó que este gobierno no solamente ha dedicado esfuerzos para corregir el rumbo de Puebla, sino también para mejorar la calidad de trabajo de los municipales, a través de la adquisición superior de 300 patrullas, moticicletas, además de la rehabilitación de todas las cámaras vídeo-vigilancia, la red de monitoreo y la aplicación Alerta Contigo.

"El trabajo se nota en las 949 detenciones y debilitado a 306 cédulas delictivas, prácticamente los uniformados han detenido una banda delincuencial, cada dos días, entre otras muchas acciones más a favor de la comunidad poblana y de sus visitantes".

Además la renovación de toda la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de 280 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de los uniformados y del personal que trabaja en oficinas.

Subrayó que el trabajo en la seguridad de la población no hay colores políticos, no hay partidos y no hay coyunturas electorales.

"Aquí no hay el discurso fácil, aquí se trata de hacer y hacer equipo, hemos tenido esa disposición del gobierno del estado, reitero mi gratitud por esa disposición esa suma de esfuerzos en diversos temas por supuesto en seguridad", finalizó.