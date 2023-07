El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, pidió que la gente que tiene su número de teléfono como regidores, secretarios y amigos, ya no le hablen para intentar evitar las infracciones por violar el Reglamento de Tránsito.

"La verdad luego a veces me hablan para decirme, oiga presidente, me puede echar la mano porque ya me quieren infraccionar y no traigo la licencia, no traigo el cinturón o me di la vuelta prohibida y acá me están queriendo infraccionar y les respondo a los que me conocen a los que tienen un teléfono que ya ni me hablen para ese tipo de cosas".

En ese sentido, el presidente municipal aplaudió el operativo que realizó la dirección de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Subrayó que todos los comentarios que observó en las redes sociales y en algunos medios de comunicación en su gran mayoría han sido positivos.

"Hay personas que desafortunadamente con su conducta no comprenden que para que podamos convivir en una ciudad, todas y todos, debe haber orden, tiene que haber respeto a la norma, tiene que haber respeto a los reglamentos, tiene que dar respeto a la autoridad. No es uno tarea fácil del gobierno de la ciudad hacer este tipo de operativos".

Desde la Avenida Juárez, donde comenzó la reforestación de palmeras Washingtonianas, recapituló que no es una tarea fácil meter orden porque los inspectores cumplen con su labor con clausurar un negocio, por no tener los permisos o infraccionar a un ciudadano cuando no respeta las señales de tránsito y se estacionan en doble fila.

Recordó que su labor con la ciudadanía es para ser autoridad, no para estar consintiendo caprichos o actitudes de cualquier ciudadano fuera de la ley.

Finalmente, recalcó que se trate de quién se trate, la ley se aplicará por igual, pues todos la deben de cumplir, ya sea con los agentes de Tránsito y los policías porque hay que respetarlos.