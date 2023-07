El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, informó que definirá su camino político rumbo al 2024, después de su segundo informe de gobierno, es decir, el próximo 15 de octubre.

El edil poblano agradeció el espaldarazo de Xóchitl Gálvez por verlo como candidato a la gubernatura de Puebla.

"Lo que les he dicho se lo he dicho dos tres cuatro veces vamos a seguir trabajando por este buen rumbo de la ciudad todavía falta mucho tiempo hay que estar concentrados".

Refrendó que se mantendrá respetuoso de los tiempos políticos, que indican el Frente Amplio por México en primera instancia definirá a su abanderado a la presidencia de México, posteriormente serán los puestos a gobernador, diputaciones locales y federales, además de candidatos a senadores.

El edil insistió que los ciudadanos quieren verlo en la boleta electoral de 2024 como candidato, charlará con ellos, pero, se siente muy honrado con este tipo de expresiones, muy genuinas de la sociedad.

"Es algo que a mí me enorgullece y me compromete mucho, lo que le diría a los poblano, no los voy a defraudar y si ellos quieren que halla una responsabilidad mayor de cara al próximo proceso electoral,por supuesto que lo tendré que valor".

Acentuó que esa determinación dependerá de las charlas que sostenga con su equipo de trabajo con su esposa, hijos y su familia.

Recordó que para la contienda del siguiente año, aún falta mucho tiempo, ahora está enfocado en mantener el buen rumbo que lleva Puebla a través del trabajo cotidiano.

La aspirante aliancista del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, durante su visita a Puebla, destapó al alcalde, quien agradeció, pero reiteró también que será respetuoso de la elección a la presidencia.

Reiteró que todavía falta mucho tiempo, hay que estar concentrado en ello, vamos a ser respetuosos de los tiempos también del Frente Amplio por México.

"Sabemos que la prioridad del Frente es el proceso de la selección del coordinador a nivel nacional, esto será la elección el próximo tres de septiembre y yo al pendiente de mi ciudad, trabajando".

Priorizó nuevamente que los fines de semana continuará atendiendo invitaciones para acudir a los municipios, si su agenda lo permite

Dijo que hay tiempo para todo, ahora no puede, estar descuidando el trabajo de la ciudad.

"Cuando el fin de semana me lo permite voy y hago este trabajo, hay tiempos y hay que respetarlos, agradezco las expresiones sociales, ciudadanas, sé qué hay mucho trabajo por delante y vamos a ser respetuosos”.