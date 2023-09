Por enésima ocasión, vecinos de la colonia Belisario Domínguez, cerraron sus calles en protesta por la falta de agua desde hace unas semanas.

Desde temprano, vecinos del lugar, sobre todo personas de la tercera edad, con pancartas bloquearon la avenida 17 Poniente y 31 Sur, al acusar del mal servicio que presta la empresa privada Agua de Puebla para Todos, que opera desde hace diez años.

“Años anteriores cuando era Soapap (Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado), nunca nos faltaba el agua y ahora que es Agua de Puebla, falta y falta, no es posible que ahora se les tapen las tuberías a cada rato”, dijo una ama de casa.

“No es la misma red, la que abastece a una calle a la otra no, capaciten a su personal y que los que lleguen abran, porque no es justo, me dice la señorita de uno a siete días, cómo le hago en ese tiempo para jalarle al baño, lavar la ropa, hasta tomar agua”, señalaron.

#AlMomento ⚠️ Vecinos de la Col. Belisario Domínguez bloquearon el paso sobre la 32 sur y 17 poniente. Denuncian la falta de agua desde hace un año y reclaman el servicio. #Puebla 🚰



Vía: @RoverCastillo pic.twitter.com/LbQ5WNdSpz — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) September 19, 2023

Al lugar llegaron trabajadores de la empresa privada, quienes como solución les señalaron que este mismo día tendrían servicio.

“No es posible que a cada rato tengamos que estar cerrando las calles para que nos hagan caso”, dijeron.

Problema recurrente

No es la primera vez que vecinos de la Colonia Belisario Domínguez cierran el paso a la circulación sobre la 31 sur y 17 poniente, lo que genera caos vial en la zona. En esta ocasión utilizaron una cuerda para restringir el paso vehicular.

Por lo menos once colonias en diversos puntos de la ciudad de Puebla carecen del servicio de agua potable, lo que afecta a más de 50 mil personas, según reportes de vecinos, quienes aunque han pagado no les llega el líquido desde hace meses.

Al respecto, la empresa Agua de Puebla para Todos, no ha informado oficialmente de la situación, aunque si continúa con su propaganda de que la gente pague.

Las colonias que más están sufriendo la carencia de agua son: Centro, San Manuel, La Hacienda, Valle del Paraíso, Santa Lucia de Villa Altamirano, Belisario Domínguez, Fraccionamiento Los Héroes, Infonavit La Margarita, Adolfo López Mateos, Fuentes de San Bartolo, Fraccionamiento Santa Rosa y Minerales del Sur, entre otras.

En todo este año, más de 150 colonias las que carecieron del suministro o fue intermitente, según se desprende de las protestas y denuncias públicas hechas por vecinos.

La última protesta en la colonia Belisario Domínguez fue a fines de 2022, cuando por no tener servicio de agua potable por más de tres meses, decenas de vecinos, cerraron por más de 4 horas las mismas calles contra Agua de Puebla.

“Es increíble que presionan si no paga uno, pero ellos pueden fallar por meses y nadie les dice nada. ¿Así quieren que les pague uno el año anticipado? Muy mal trabajan”, dijo molesta.

Además, afirman que pagan el servicio del agua, por lo que se ven en la necesidad de comprar pipas de agua, las cuales tienen un costo hasta de 600 pesos situación que afecta su economía.