Las y los automovilistas poblanos, en compañía de los visitantes, han respetado el ordenamiento vehicular a través del uso correcto de los estacionamientos rotativos, después de la suspensión del cobro, desde el jueves 28 de septiembre, derivado de la notificación de la SCJN, como corrobora la nula aplicación de multas.

Además la titular se la subsecretaría de Movilidad, Norma Rubí Vázquez Cruz, valoró que tanto usuarios poblanos como del exterior continúen registrando el número de placas en la APP instalada en la señalética vertical de las calles para mantener adecuadamente el ordenamiento de movilidad del gobierno de la ciudad implementado en el Centro Histórico.

Recordó que el mal uso de los espacios para estacionarse, sí conserva el desarrollo de las infracciones por no respetar las líneas que limitan las áreas de estacionamientos públicos, registros de placas, el ubicar las unidades en las bahías de de ascenso y descenso, los radios de carga y descarga de productos, las dimensiones para pedir las personas discapacitadas y los cajones para motocicletas

Bajo ese panorama de respeto al ordenamiento vial, aplaudió a quienes arriban al corazón de la Angelópolis en sus unidades motoras.

La suspensión del cobro de uso de los parquímetros rotativos de la SCJN, llegó al seno de la administración municipal el miércoles 27 de septiembre en la noche.

Recordó que las infracciones son por hacer doble uso de cajones a través de no ubicar correctamente en la zona delimitada por la señalética pintada en el arroyo vial, además de invadir áreas para motocicletas y zonas no permitidos.



Fue el 11 de septiembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó el cobro, pero la notificación llegó tanto al Congreso como al Ayuntamiento, la noche del 27 del mismo mes y al día siguiente el gobierno de la ciudad, ya no cobró la tarifa por hora.