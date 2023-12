Al refrendar su relación de respeto con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, alcalde Eduardo Rivera Pérez, calificó el primer informe del ejecutivo de inclusión, compromiso de trabajo conjunto en beneficio de las y los poblanos, sin importar los colores políticos.

Asimismo, indicó que también existen pendientes, pero no le corresponde al presidente municipal señalarlos.

"Respecto al informe del gobernador, yo tengo una relación de respeto con el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, creo que el hecho de que haya diferentes colores, partidos y preferencias, siempre tenemos que pensar en Puebla y en México, y eso es lo que he demostrado y eso es lo que él ha correspondido, con esta visión qué ambos compartimos, dijimos que íbamos a trabajar en equipo de forma coordinada, con todos los órdenes de gobierno y eso es lo que hemos realizado".

Refrendó su felicitación a Céspedes Peregrina por el trabajo que se ha realizado y le deseo los mejores para bienes durante su segundo año de gobierno.

"Hay indudablemente pendientes. No me corresponde a mí decirlos. Él los conoce y por supuesto le deseo éxito en este segundo periodo que encabeza".

Subrayó que de parte del Ayuntamiento nosotros estamos aquí para gobernar para para todos independientemente de colores.

"Nosotros trabajamos para todos, ese ha sido siempre mi filosofía, me tocó trabajar con Rafael Moreno Valle y me tocó trabajar con Luis Miguel Barbosa, ahora con Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con los presidentes de la República, con Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón con Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador".

Precisó que como alcalde, siempre hará política pública y política de altura.

Advirtió que por supuesto, que comparto en ese sentido, el trabajo conjunto por ser fundamental.

Pero aclaró que ojalá ese trabajo se pueda traducir en más obras y beneficios en conjunto.

"Sí, soy muy claro, siempre lo he dicho a nivel Federal, los fondos no lo recortaron y ojalá todos y con el gobernador del estado, y los gobiernos municipales vamos a hacer un esfuerzo para que a los municipios se les regresen los fondos importantes como el Fortaseg, seguridad pública, el Metropolitano, el de rescate de espacios públicos; fondos que son para los ciudadanos, no son para mí, son para todos los ciudadanos, son para los gobiernos en este caso para el encabezado por la alianza".

Recordó que esos recortes de programas básicos también los han sufrido los gobiernos encabezados por Morena, "me consta a ellos también les han recortado estos programas, no les han llegado".