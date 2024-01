Ante el comunicado de las dirigencias del PAN-PRI-PRD-PSI, en las que piden al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina piso parejo rumbo al proceso electoral del domingo 2 de junio, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, advirtió que son los partidos políticos y sus candidatos quienes realizan la política partidista.

Pero también aclaró que únicamente opinará del trabajo desarrollado por el gobierno de la ciudad.

Entrevistado al acudir al informe de la presidenta estatal del DIF, Gaby Bonilla, refrendó que siempre ha declarado que los protagonistas de la política y sus fuerzas electorales son las encargadas de desarrollar política partidista.

"Yo siempre lo he dicho desde el primer día, la política partidista de campaña que la hagan los partidos y los candidatos, nosotros en el gobierno de la ciudad vamos a opinar del trabajo del gobierno, que es lo que nos corresponde a nosotros".

Recordó que al seno del ayuntamiento todos los servidores públicos pueden participar en los eventos políticos que quieran siempre que sean afuera de los horarios laborales o en días no laborales

Insistió que si al seno de la administración municipal, algún funcionario público va a participar en el proceso electoral de junio, deberá renunciar a su cargo o solicitar licencia definitiva.

Además, subrayó que no tiene miedo ni está al pendiente si alguien interpuso una denuncia electoral por acudir al cierre de campaña de Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña por qué su presencia ocurrió fuera del horario laboral.

"(No he tenido) Ninguna (denuncia electoral) y no me preocupa porque fue fuera del horario laboral". dijo Adán Domínguez Sánchez.