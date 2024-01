Al aclarar que La Cuchilla, no es un predio del ayuntamiento de Puebla ni un mercado municipal, si no una área privada, el alcalde Adán Domínguez, recordó que el Gobierno Federal debe intervenir para conocer si venden artículos artículos ilícitos.

"La Cuchilla, es un predio privado, no es un mercado municipal no está a cargo del Ayuntamiento de Puebla".

En ese sentido, aclaró que el ayuntamiento de Puebla siempre se mantiene trabajando de la mano con el Gobierno de México y el gobierno del estado, cuando solicitan apoyo para realizar operativos.

El edil refrendó que la facultad de revisar la procedencia de mercancía que llega a este sitio del norte de la capital no concierne al gobierno municipal.

"No estamos facultados para tal efecto. Es la Federación. Nosotros como Ayuntamiento no tenemos facultad para revisar si lo que se vende es lícito o ilícito o es pirata o no es pirata, además, como lo he dicho no es un mercado municipal".

La Cuchilla, a la par de Tepito

Medios nacionales revelaron que La Cuchilla es considerado como uno de los puntos de mayor producción de objetos pirata en México.

En el informe de Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería 2023, de la oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), puso ese punto de venta a la par de "referentes" como San Juan de Dios en Guadalajara y Tepito en Ciudad de México.

El exgobernador Miguel Barbosa, propuso en su momento expropiar ese dos puntos de la metrópoli por la violencia que existe y por los múltiples productos robados que se comercializan cotidianamente.