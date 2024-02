Después del anuncio de su correligionario Eduardo Alcántara Montiel de unirse al grupo plural de la LXI Legislatura, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, pidió al legislador renunciar a la diputación por pura congruencia.

Además calificó de chistosa para la actividad del legislador por actuar siempre de acuerdo a sus propios intereses personales antes que a los de su partido.

Dijo que es fácil salir de la bancada panista a la que arribó como candidato plurinominal y seguir cobrando como diputado.

“Es fácil salir del grupo (panista), pero sigo cobrando como diputado y militante, no se espera más, es una sola de persona. No veo a miles de personas abandonando al partido; decide por sus intereses personales y esperaría que renuncie al cargo y sea congruente su postura”.

Advirtió que no es válida tanta tibieza de Eduardo Alcántara Montiel porque el cargo de lo dio su partido.

"Cuando decide no formar parte de algo al 100 por ciento, no dices esto sí o esto no, si tuviera congruencia el diputado decidiría separarse del cargo porque es un cargo que le otorgó el partido, no ganó una votación, fue plurinominal y si fuera congruente se separaría del cargo”.