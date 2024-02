El alcalde Adán Domínguez Sánchez revela la inexistencia de algún amparo o suspensión de obra de la peatonalización de las calles aledañas a la UPAEP, por lo que el proyecto continúa.

La semana pasada el Ayuntamiento de Puebla informó que se pretende peatonizar desde la 21 Sur entre la 9 hasta la 13 Poniente, es decir, en frente de las instalaciones de la UPAEP. Estas acciones comenzarán a partir de marzo.

Se oponen a peatonalizar la 21 Sur en el Barrio de Santiago

Además, el alcalde advirtió que únicamente se dará una audiencia en el sentido de los trabajos desarrollados en el Barrio de Santiago.

Pero, aclaró, también que la autoridad judicial no aceptó el recurso interpuesto por un grupo de personas a cargo de Leopoldo de Lara.

Semanas atrás el secretario de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado, reveló que ese personaje está intentando sacar raja política del progreso y buen rumbo que lleva Puebla capital con el buen trabajo desarrollado por la administración municipal.

La víspera el primer concejal, sin nombrar a ese ciudadano, reveló que tiene en su teléfono móvil una serie de chats del 2023 y de hace dos años, en donde esa persona pedía tener contratos con el Ayuntamiento de Puebla, "entonces, sí, este cuate, quiere afectar al barrio de Santiago, mejor que diga su interés personal que tiene atrás para este tema”, subrayó.

Bajo ese panorama, el jueves previo, De Lara y un grupo de vecinos de Santiago, indicaron que su amparo suspendió las acciones en el Barrio de Santiago sobre la peatonalización. Pero Domínguez Sánchez, reveló que la autoridad judicial lo desechó.

"El miércoles como las dos treinta de la tarde, me informaron que se recibe una notificación del juzgado en dónde habrá exactamente, pues una audiencia en el sentido del tema, pero lo que podemos decir, es que inicialmente no hay ninguna suspensión provisional. No se las aceptaron, simplemente, es una audiencia que habrá donde participaremos como Ayuntamiento".