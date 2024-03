Después de tildar de perversa la estrategia de los priistas que se fueron del PRI para cumplir con los acuerdos y actos ilícitos con el partido oficial Morena, el abanderado al Senado del PRI, Néstor Camarillo Medina, reprobó que los expriistas expulsados del Revolucionario Institucional evitarán a toda costa la unción de sus suplentes a su curul en el Congreso del estado para seguir cobrando.

Los legisladores Adolfo Alatriste Cantú, Norma Sirley Cabrera, Laura Ivon Zapata y Jorge Estefan Chidiac, únicamente pidieron licencia para contender en el proceso del 2 de junio, pero menor a 30 días; el único expriista que solicitó permiso por tiempo indefinido es Enrique Rivera, aunque su suplente Javier del Valle se sumará al Grupo Plural.

Recapituló que la estrategia para que no existan diputados lastima a la ciudadanía; esas prácticas deben terminarse, "no es justo, fueron votados; creo que no debe parar la labor legislativa, y si hay curules deben ser ocupadas”.

Dijo que por congruencia solicitó licencia por tiempo indefinido, "decían que no, mi suplente decidió no asumirlo, y se respeta, pero lamento que quieran seguir cobrando y hacer campaña”.

Insistió que no retornará a la LXI legislatura gane o pierda en el proceso, pero aún confía en que Lidia Ocaña Madrid, su suplente, no apoye al llamado grupo plural.