Aunque el alcalde Adán Domínguez Sánchez advirtió que los más de seis mil trabajadores del gobierno municipal están de apoyar a los candidatos que quieran, advirtió que si algunas personas quieren aprovechar ese tipo de acciones para llamar la atención es porque seguramente no les favorece el trabajo que han venido realizando en referencia, pero, sin nombrar a Pepe Chedraui Budib, quien subió una instantánea con Gonzalo Juárez Méndez, líder sindical del Ayuntamiento a su cuenta X.

Bajo esa efervescencia política-electoral, el presidente municipal, minimizó esas muestras de apoyo.

Juárez Méndez, asistió al registro de Eduardo Rivera Pérez, como candidato de Mejor Rumbo por Puebla, al que también existió el candidato a presidente municipal de Puebla capital Mario Riestra Piña, para manifestar su apoyo y de los trabajadores pero el dirigente del gremio ahora decidió apoyar a Chedraui Budib.

Recordó que tanto el alcalde, como el gobierno de la ciudad, son y serán respetuosos de la decisión de cada uno de los trabajadores que laboran al seno de la administración municipal.

Además, indicó que no suda calenturas ajenas, y las campañas ni han comenzado.

Recapituló, que tanto él como el gobierno de la ciudad, únicamente están enfocados en trabajar en mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

"No me preocupa ni me ocupa, no vamos a sudar calenturas ajenas. Los más de seis mil trabajadores, son libres de apoyar a quienes quieran, pues estamos trabajando con ellos por el bien de la ciudad".

Pero, aclaró que hay personas que quieren aprovechar está acción para llamar la atención porque no les favorece el trabajo que vienen realizando de cara al proceso electoral, que se dirimirá el primer domingo de junio.

"Si algunas personas quieren aprovechar este tipo de acciones para llamar la atención, es porque no les favorece el trabajo que vienen realizando".

Bajo ese panorama advirtió que el ayuntamiento ha venido trabajando muy bien con el sindicato y con todos sus agremiados porque únicamente están dedicados en continuar mejorando el rumbo de Puebla.

Domínguez Sánchez, insistió que ni él ni el Ayuntamiento, sudarán calenturas ajenas rumbo al proceso electoral que ya se siente en Puebla capital.