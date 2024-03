Durante la Semana Santa, los estacionamientos rotativos de las calles del Centro Histórico, continuarán reordenando la movilidad vial.

Además, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez advirtió que únicamente el servicio de estacionamientos con parquímetro inteligente dejan de funcionar los días contemplados por la Ley Federal de Trabajo.

Pero, aclaró que aún cuando no opere el servicio de estacionamiento público en días feriados, los conductores de las unidades motoras que se estacionan en en las áreas limitadas por un corchetes de color blanco deben registrarse a través de la aplicación o en los negocios que cobran el estacionamiento.

Recordó que las infracciones que se mantendrán son por hacer doble uso de cajones a través de no ubicar correctamente en la zona delimitada por la señalética pintada en el arroyo vial, además de invadir áreas para motocicletas y zonas no permitidos.



Fue el 11 de septiembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó el cobro, pero la notificación llegó tanto al Congreso como al Ayuntamiento, la noche del 27 del mismo mes y al día siguiente el gobierno de la ciudad, ya no cobró la tarifa por hora.

El Ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien informó la resolución del caso, el lunes 11 de septiembre previo, sobre la inconstitucionalidad de los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, el cobro tributario de los parquímetros.

"La corte declara inconstitucional un precepto de la ley de ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2023 que preveía el cobro de estacionamiento mediante parquímetros, Se invalidó esa disposición por violar los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica".

Pero el lunes nueve de octubre, durante la sesión de la comisión de Patrimonio y Hacienda, los regidores, la Sindica Guadalupe Arrubarrena García y la Tesorera, María Isabel García Ramos, dieron forma a la modificación señalada por la SCJN a la Ley de Ingresos del municipio.