Al advertir que nadie está por arriba de la ley y la Fiscalía General del Estado (FGE) deslindará responsabilidades de los hechos ocurridos el viernes previo a donde un grupo de personas "se pusieron violentas en contra de los policías a quienes despojaron de pistolas, motos y radios" y accionó un arma de fuego, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, subrayó que María del Consuelo Cruz Galindo continuará al frente de la SSC.

"La policía acudió a atender un reporte de riña que atendió, como muchos reportes en el día que atiende la policía y al llegar, pues, resulta que estas personas se pusieron violentas en contra de los policías municipales".

Precisó que existen videos en redes sociales a donde se observan a un grupo de personas golpeando a los policías municipales y como hacen detonar las pistolas.

"En los videos se observa como un grupo de personas despojan de armas, de radios, los despojan de sus motocicletas, queman una de ellas y también al despojar a los policías de sus armas, pues ellos mismos hacen detonaciones, al momento de manipular esas armas".

La víspera el fundado y líder moral de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, dijo que un oficial disparó en contra de una persona de su organización.

Este lunes, 5 de agosto, Domínguez Sánchez, acentuó que no existen elementos ni pruebas que demuestran que un policía municipal accionó su arma en contra de alguna persona, como si existe videos del grupo de personas que roba y golpea a los oficiales de la SSC.

"Hay que ser muy responsables con este tipo de acciones, las leyes son para cumplirlas; la ley es para todos no hay ninguna razón por la cual algún ciudadano se oponga al actor de la autoridad y en este caso nosotros hemos presentado ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado y ya hemos entregado todos los elementos correspondientes para que la Fiscalía haga las investigaciones necesarias".

Recordó que la ley no está a negociación, la ley no es para unos sí y para otros no; "la ley se cumple, la ley la tenemos que cumplir los servidores públicos, pero también como ciudadanos tenemos que cumplir la ley, esa es mi postura respecto de esa situación".

La noche de ese viernes un franelero de nombre Avelino Soberano Martínez, perdió la vida en el Hospital Rafael Moreno Valle, después de ser trasladado del estacionamiento de una tienda de auto servicio del bulevar Norte y esquina de la 27 Norte.

Refrendó que los líderes de la 28 de Octubre, merecen todo su respeto como personas y como comerciantes continuará trabajando hasta el último día de la gestión, 14 de octubre.

"Insisto que la Fiscalía es la responsable de investigar, la fiscalía es la competente de investigar, y no hay ningún elemento, y ninguna prueba, que, pues, de a conocer que algún policial haya accionado el arma; lo que sí hay son videos donde se vea a un grupo de personas golpeando a policías, a un grupo de personas despojando a policías de sus armas y donde se ve a un grupo de personas también accionando el arma, cuando el arma, ya está en manos de estas personas; insisto, yo respeto a los líderes de la 28 de Octubre".

La víspera Simitrio pidió la destitución de Cruz Galindo, pero Domínguez Sánchez, refrendó que el cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no está a negociación ni a discusión, "la secretaria de Seguridad Ciudadana es Consuelo Cruz, y lo seguirá siendo".