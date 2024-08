Al calificar de chantaje político la manipulación informativa de la UPVA 28 de Octubre, desarrollada en redes sociales la víspera a donde anunciaba el supuesto cierre de vialidades, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, reveló que el lunes previo, "los líderes de esa organización ofrecieron al secretario de Gobernación (Jorge Cruz), ofrecieron volantear".

Después de poner en marcha la tercera edición del Business Forum en el Tec de Monterrey, advirtió que no caer en ningún chantaje de ninguna organización.

Refrendó que la investigación de los lamentables hechos que en las inmediaciones de la Capu, semanas atrás, a donde perdió la vida un viene viene, y a donde resultaron también lesionados gravemente policías de la SSC, con fracturas de costillas, en la cara y cráneo, la desarrolla la FGE.

"Estas organizaciones, lo que históricamente hacen es presionar a los gobiernos en turno para obtener intereses de diversos tipos. Nosotros hemos estado trabajando y platicando con ellos desde la semana pasada".

Insistió que personalmente se reunió con los líderes de la 28 de Octubre a charlar sobre los hechos suscitados en el estacionamiento de una tienda de autoservicio.

"Nos reunimos en días pasados cuando un grupo de sus miembros de esa organización, pues, agredió físicamente a policías municipales y que vale la pena comentar que estos policías municipales siguen todavía en situación médica, siguen todavía recuperándose de esas fracturas de costillas, fracturas de cara, de cráneo, y nos sentamos con ellos a platicar; nos sentamos a definir como trabajar conjuntamente en este lamentable hecho donde una persona perdió la vida y que la Fiscalía ya está investigando. Entonces acordamos ciertos puntos y trabajar sobre ciertos puntos y nos comunicaron justamente que estarían haciendo algunos volanteos".

Domínguez Sánchez, reveló que el lunes de esta semana Cruz Lepe se comunicó con los líderes de la 28 de Octubre, "y al secretario de gobernación ofrecieron realizar estos volanteros únicamente, no cierres de calles, lo que se acordó en esos momentos", además de los acuerdos que se vienen trabajando para poder "trabajar de coordinadamente".

Desde el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, indicó que esta situación que prevalece desde la noche del martes, sobre el supuesto cierre de calles con el comunicado de la UPVA 28 de Octubre, que la organización emitió esta mañana, "yo lo califico como una presión, un intento de chantaje por parte de esta organización en donde hay que decirlo muy claro; nosotros como Ayuntamiento de Puebla estamos totalmente en voluntad y en disposición de dialogar y de buscar acuerdos, siempre y cuando, no sean chantaje, siempre y cuando, no se utilice a la gente para chantajear al gobierno, siempre y cuando, no se utilice el cierre de calles para presionar a los gobiernos".

Recapituló que la administración municipal continuará trabajando con los líderes de la 28 de Octubre.

"Nosotros esperamos de los líderes de esta organización mesura, esperamos de los líderes esta organización responsabilidad; hemos tenido varias reuniones de trabajo con ellos, y hemos dejado muy en claro públicamente que es la Fiscalía del Estado, es la responsable de investigar sobre la muerte de su compañero y sobre las agresiones y las lesiones a los policías, y en este sentido también hay que ser muy responsables sobre los actos que cada una de las organizaciones, y también de los gobiernos que realicen porque siempre deben estar en el marco de la ley, y nosotros como ayuntamiento vamos a respetar la ley y no vamos a caer en ningún tipo de chantaje".