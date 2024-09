Después de reprochar la violencia extrema que también se vive en Puebla, cómo se observó con los 11 cadáveres localizados territorio poblano, el Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, priorizó que este panorama violento se ha generalizado a todas las entidades de México.

Además, recordó que esa violencia extrema se ha desarrollado en Sinaloa durante los últimos a donde las autoridades no han logrado desarrollar acciones contundentes, como las representantes de las 32 entidades federativas.

Derivado de los momentos difíciles y complicados que vive la población de cada uno de los estados que integran a la nación pidió ser hombres de paz y reconciliación.

"Anoche que abrí un poquito la internet para ver las notas que recibe uno, qué sorpresa me llevé, que acá en la autopista en la entrada a Xonacatepec, 11 muertos muertos; 11 cadáveres en un carro, ya no es Guanajuato, ya no es Michoacán, ya no es Chihuahua. Es Puebla también, esta violencia tristemente se ha generalizado".

Monseñor, durante los Santos Oficios desarrollados en la Catedral Metropolitana de Puebla, realizó una oración especial para que nuevamente regrese la paz a la entidad poblana y a todos los estados que conforman a la República Mexicana.

"Tenemos que pedirle a Dios nuestro señor, que reine la paz en nuestra patria. Bueno pues vemos las noticias de Culiacán, pero ya es todo nuestro país, que triste la situación que estamos viviendo; a mí me sorprendió".

Bajo ese clima violento que se siente y percibe en toda la población de México, recordó que tan solo el fin de semana previo se presentó las escalofriante cifra de 300 muertos por violencia extrema en México.

Sánchez Espinoza refrendó que la violencia en todos los estados de México deja al menos 100 muertos diarios para alcanzar más de tres mil al mes.

"Muchas hermanas y muchos hermanos, muchas familias sufren la violencia, la desaparición de sus seres queridos".

Ante las reliquias del Beato poblano, Moisés Lira Serafín, pidió a las y a los cristianos, como indicó Marcos, el apóstol de Jesús, ser amantes de la paz, trabajadores de la paz y artesanos de la paz.

"Nosotros debemos ser comprensivos, dóciles, debemos estar llenos de misericordia, pues eso le pedimos al Señor en nuestra santa misa, y en nuestro evangelio que escuchamos, hoy como tercera lectura, es un pequeño trozo de la lectura de Marcos donde Jesús les iba explicando a sus discípulos que en Jerusalén iba a sufrir, le darían muerte, pero al tercer día resucitarían, pero como nunca entendieron, se pusieron a discutir quién era el más grande de entre ellos y Jesús respondió; el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos y el que quiere ser el primero que sea el último"