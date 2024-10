La administración municipal se encuentra desarrollando la logística de las licitaciones públicas para el alumbrado público y semáforos, advirtió el alcalde, José Chedraui Budib.

Además, anunció que privilegiará a las empresas poblanas, pero, aclaró que las firmas que quieran participar en los concursos públicos deberán estar registradas ante las autoridades competentes.

Subrayó que las empresas que no tengan su registro y domicilio en Puebla no tendrán oportunidad de participar porque la idea es que las inversiones se queden en la entidad.

Bajo esa perspectiva, precisó que su administración privilegiará las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas, aunque posiblemente se entregue alguna únicamente en el caso de una emergencia.



“No vamos a hacer adjudicaciones, solo si es necesaria, en una emergencia; los procesos serán por licitaciones, el que no esté registrado en Puebla y no tenga su domicilio en Puebla, no podrá participar”.



Reveló que se reunió con algunos representantes de empresas, la víspera y pidió tranquiludad para que los procesos se hagan conforme a la ley y sobre todo se desarrollen bien.

“Acabo de sentarme ayer, denme chance unos días, son licitaciones que se van hacer bien; verificaremos que lo que se invierta tenga cambios importantes, que se vea cambio en la movilidad”.

Pero acentuó que en la asignatura semafórica, quiere que al menos los semáforos de los principales cruceros sean inteligentes para que le den más tiempo al peatón y a las personas discapacitadas para cruzar los arroyos viales tranquilamente.

“Los peatones que tengan el tiempo suficiente y las personas con discapacidad, y eso se hace con semáforos inteligentes”.