La venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada en tiendas de conveniencia continuará hasta las 00:00 horas, advirtió el alcalde, Pepe Chedraui Budib.

Además, subrayó que los empresarios durante los encuentros sostenidos no le solicitaron ningún cambio aprobado por el Cabildo en la gestión previa de Adán Domínguez.

Por lo que advirtió que si el Cabildo aprobó la norma, ésta deberá aplicarse normalmente en territorio municipal.

“Si es ley, así se quedará, no tengo conocimiento de alguna solicitud diferente, cuando platiqué con ellos no me lo solicitaron, estamos tranquilos y trabajando”.

Fue el 16 de agosto previo cuando el Cabildo, aprobó que la venta de bebidas alcohólicas tendría como hora límite las 12 de la noche en tiendas de ultramarimos, conveniencia, vinaterías, y giros similares; esta medida entraría en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado.