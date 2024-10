Al protestar como presidenta del DIF municipal, María Elise Budib, advirtió que trabajará para tener una Puebla más humana, anunció la firma de dos convenios con su par estatal Gaby Bonilla, para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes de educación básica y el equipamiento de desayunadores en escuelas.

Acompañada por alcalde, José Chedraui Budib, quien tomó protesta a su esposa al frente del organismo descentralizado en Palacio Municipal; además le deseó todo el éxito en la nueva encomienda que tiene con las y los poblanos a partir de este viernes 25 de octubre.

A la ceremonia, asistió la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, la presidenta del DIF estatal, Gabriela Bonilla Parada y la próxima presidenta de este organismo descentralizado Cecilia Arellano Pérez, secretarios de la administración municipal y algunos diputados.

María Elise, refrendó que trabajará de la mano con ambas presidentas del DIF estatal con Gabriela Bonilla y más adelante con Cecilia Arellano.

Subrayó que todos van a trabajar para que juntos con "nuestro esfuerzo construyamos una Puebla más cercana, una sociedad más comprensiva, más compasiva, más solidaria y más justa".

Refrendó que quiere ver una Puebla más humana, una mejor ciudad para las y los niños, adolescentes y discapacitados.

Advirtió estar comprometida a entregar su tiempo, mente y corazón, para lograr el objetivo de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, por ello, insistió que trabajará de coordinadamente con el DIF estatal.

Recapituló que la firma de convenios de colaboración con su par estatal es garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes en escuelas de educación básica del territorio municipal, además de mujeres embarazadas y adultos mayores.

De la mano con el DIF estatal, indicó que también se realizará el equipamiento del Cmeri, que atiende a la población de vulnerabilidad; el desarrollo de siete desayunadores para planteles eacolares de la metrópoli y la apertura de un Cecade en San Andrés Azumiatla.

Viaje de 20 familias a Mundo Imagina

Acentuó que como anunció José Chedraui durante su protesta, como presidente municipal de Puebla capital, con la Fundación Doctor Sonrisa llevarán a 20 familias con niños con discapacidad.

Las familias beneficiarias, indico, tendrán la primera gran experiencia en un lugar de inclusión y recreación, posteriormente se sumarán otras 200 familias en el transcurso del trienio.

María Elise Budib, dijo que con unión y trabajo se logrará una sociedad más comprensiva, compasiva, solidaria y justa, porque en el DIF tienen el compromiso de que todas las personas en situación de vulnerabilidad pueda puedan gozar de techo, alimento y servicios de salud dignos.

"Permítanme concluir con unas palabras de la madre Teresa de Calcuta que nos motivan a hacer más resilentes y a servir de manera desinteresada. La honestidad y la sinceridad te hacen vulnerables, no importa, se sincero y se honesto; todo lo que has construido durante años puede ser destruido en un momento no importa constrúyelo, afróntalo. La paz comienza con una sonrisa, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más querido. El que no vive para servir no sirve para vivir Vamos por una Puebla más humana, más justa, más incluyente y más solidaria, una Puebla imparable".