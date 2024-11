Derivado de las declaraciones del exalcalde sustituto, Adán Domínguez Sánchez, sobre el "golpeteo político" recibido por el supuesto "hoyo financiero" superior a 690 millones de pesos, heredados al gobierno morenista, el presidente municipal José Chedraui Budib advirtió que es un "descaro" y "falta de capacidad en el tema de eficiencia presupuestal".

Además, recomendó al exprimer regidor subsanar lo que tenga que subsanar.

"Ojalá no el adeudo, ojalá no existiera el hoyo financiero, ojalá no quedarán cuentas pendientes por pagar, pero al contrario que le pregunte a los proveedores que le dejó de pagar, hay gente que de eso vive, a los mejor cierra una empresa porque les dejó de pagar; quedó a deber dinero que no le incumbe al señor, que no era de su presupuesto; dice, bueno ahí lo pagas con lo que te ingresa del predial".

Bajo ese panorama, recapituló que no puede distraer esos recursos para pagar las deudas del exalcalde o lo usa para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

"Yo creo que es una falta de respeto a las y a los ciudadanos, son temas, que exista o no las deudas. No me las dieron ellos, las tienen en Tesorería".

Insistió que, aunque las exautoridades piensan que se fueron y no ocurren ninguna responsabilidad, al contrario sí existe una responsabilidad importante porque se debe dinero a empresas chiquitas, medianas y grandes.

"No puedo decirle que es culpable, lo único que puedo decir es que hay una observación y subsánenle, en el mejor de los planes, ojalá y se puedan subsanar todas porque eso quiere decir que los ciudadanos van a cobrar yo lo dudo No creo que tenga esa información pero bueno el tiempo lo dirá si él tiene la razón o yo tengo la razón. Yo vengo a trabajar, aquí Pepe Chedraui es para adelante".

Priorizó que los contadores son especialistas en esos temas financieros y se encargarán de observar lo que se tenga que observar hasta donde "tope", y las decisiones y procesos los llevan otras personas, inclusive fuera del municipio.