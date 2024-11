La puesta en marcha de la XIV edición de El Buen Fin, proyecta la derrama económica de ocho mil 300 millones de pesos, con una participación superior de ocho mil 900 unidades económicas de diversos giros comerciales en Puebla

Además, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a las y a los poblanos vivir esta temporada de descuentis en familia, pero pero llamó a los consumidores a comprar de manera consciente y responsable para no endrogarse.

Priorizó que esta época de descuentos en los precios de los productos genera ingresos trascendentales en la columna vertebral de los comerciante, pero también se presentan beneficios en los hogares de las y los poblanos, con compras que no afecten el bolsillo o monedero de la economía familiar.

Calificó a este periodo de operaciones de compras-ventas, como un gran fin de semana familiar.

"Esto es una reflexión en familia de qué productos o ropa es lo que necesitamos realmente; sí es que realmente hoy tenemos condiciones para poder comprar. Hay que aprender a decirle no a nuestros hijos cuando no tenemos condiciones económicas, que ellos nos entiendan que a veces todo lo que trabajamos no es lo suficiente para lo que ellos quieren".

El alcalde, José Chedraui Budib, pidió apoyar con todo a los pequeños Y microempresarios porque con el correr del tiempo se convierten en grandes magnates como Carlos Slim que hora es uno de 20 hombres más ricos del mundo.

Bajo esa perspectiva, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Juan Pablo Cisneros Madrid recordó que El Buen Fin nació hace 14 años como una iniciativa que tiene por objetivo incentivar la actividad del mercado interno para impulsar y dinamizar el comercio formal.

Recapituló que la derrama económica se ha multiplicado, en la primera edición de 2011, la Confederación de cámaras de Comercio reportó ventas superiores a los 39 mil millones de pesos en territorio nacional, mientras que, en Puebla, el dinamismo fue superior a los 300 millones de pesos.

Insistió que esta XIV edición de El Buen Fin, la Concanaco proyecta ventas superiores a los 165 mil millones de pesos en México y en Puebla, se proyectan más de ocho mil 300 millones de pesos en beneficio de todas las personas que trabajan en comercios establecidos que pagan impuestos.

Ante ese panorama, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Enrique Valdés Gutiérrez dijo que son 74 centros comerciales los que se encuentran preparados para ofrecer a los consumidores un gran fin de semana de promociones.

Valoró el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales en la asignatura de seguridad.