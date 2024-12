La invasión de ambulantes en la zona nororiente del Centro Histórico, resta el comercio que paga impuestos, un promedio de 15 por ciento en ventas, advirtió el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez.

Subrayó que el incremento de estas ventas navideñas proyectan un crecimiento para las unidades económicas el corazón de Puebla entre un 25 y un 30 por ciento, pero ese capital únicamente representa el pagar arrendamientos, energía eléctrica, internet, líneas telefónicas fijas, los impuestos y "el punto más importante", los salarios para los trabajadores.

Priorizó que aunque el Centro Histórico tiene una concurrida visita de personas de otras entidades y países del globo, durante esta época navideña no compran en las tiendas.

"Vean los negocios de comida informal, toda la comida callejera tiene una estabilidad, ves a los visitantes con papitas refresco, con fruta con algo básico, pero no los ves con las bolsas de comercios formales, es lo que observamos".

El dirigente empresarial, insistió que en los últimos años el sector que contribuye en la economía de la ciudad y del estado ha observado la existencia de una gran presencia de visitantes, pero no son consumidores porque adquieren sus productos en otras zonas diferentes al Centro Histórico.

Acentúa que en los 80s y 90s en las calles del Centro Histórico se veían que cada ocho de 10 familias llevaban bolsas de los comercios establecidos, pero ahora es al revés, solamente dos de 10 familias compran en las unidades económicas establecidas.

"Nosotros esperamos 11 meses para llegar a diciembre y tener una buena temporada, y este año no será la temporada que necesitábamos para estar en mejores condiciones, pareciera que el norponiente de la ciudad, que es la zona más comercial de Centro Histórico, simplemente ha sido abandonada por la autoridad y este tipo de situaciones nos afectan en todos los comercios".

Recordó esa proyección del 25 y 30 por ciento qué esperan en las ventas decembrinas no alivia las pérdidas ni suma la recuperación que dejó la pandemia del Covid-19.

"Realmente durante la pandemia perdimos prácticamente todo, varios comerciantes pedimos prestado para mantener nuestros negocios, nosotros íbamos sumando poco a poco, pero con esta ola de ambulantes perderemos 15 por ciento de nuestras ventas, ese panorama no contribuye a mejorar la economía formal".

Insistió el comercio establecido permite a las madres de los padres de familia llevar el sustento a alrededor de 40 mil familias en diferentes puntos de la ciudad o de otros municipios que vienen a chambear a la capital poblana.

Pero, aclaró que antes la embestida del comercio informal y la falta de acciones contundentes por parte de la autoridad de la Secretaría de Gobierno, priorizó que el sector privado del Centro Histórico no ha logrado descifrar cómo convencer a los visitantes de entrar a consumir a las unidades económicas establecidas

Pero, aclaró que antes la embestida del comercio informal y la falta de acciones contundentes por parte de la autoridad de la Secretaría de Gobierno, priorizó que el sector privado del Centro Histórico no ha logrado descifrar cómo convencer a los visitantes de entrar a consumir a las unidades económicas establecidas

"Nosotros como comercianres no hemos sabido identificar las verdaderas necesidades del consumidor, algo está pasando".