El Puebla además de la presencia del cartel de Sinaloa, La Barredora y la familia Michoacana, englobados en un grupo de siete grupos de la delincuencia organizada, priorizó el el vicealmirante y secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, después de advertir que desde hace siete años fortalecieron su presencia.

Al concluir el informe de los primeros 100 días del alcalde José Chedraui Budib, acentuó que el estado cuenta con el apoyo de la Marina, la Guardia Nacional, policía estatal, policía municipal y la Defensa Nacional para contrarrestar a esos grupos de la mafia.

Pero, aclaró que existen grupos locales, bandas de huachigas, alrededor de siete grupos fuertes, "no es que no nos preocupe, tenemos estrategia de operación que estamos empleando y tenemos resultados positivos, es paso a paso".

Subrayó que los grupos no precisamente están en la Angelópolis o en municipios cercanos a Puebla capital.

Dijo que algunos hechos violentos que se han registrado en el estado sí son atribuidos a esos grupos, pero no en todos los casos.

Ejemplificó que cuando las personas son baleadas en la cabeza y tienen señas muy específicas, se puede traducir en la disputa de la plaza.

"Recordemos el de ayer, no lo podemos determinar, tiene otros tintes; algunos sí se disputan el territorio, sobre todo cuando hay un ejecutado, un balazo y este tipo de cuestiones, indudablemente están confrontándose por un territorio, pero en específico el de ayer, tiene otros tintes”.

Bajo ese panorama, insistió que en el laboratorio ubicado en Las Haras y La Calera el domingo previo en Las Haras y La Calera, tenían meses operando por las particularidades de los sitios, aunque eso no se puede precisar a detalle. Negó que se prepare fentanilo, pero, posiblemente metanfetaminas, sí.

“Son drogas sintéticas, no hay fentanilo, son metanfetaminas al parecer; no podemos determinar quién es el líder, se debe hacer el panorama delictivo, no sabemos cuánto tiempo tenían, pero por la calidad y cantidad, y cómo estaba constituido, era un laboratorio plenamente constituido, yo creo que tenías meses, meses, vamos a decirlo”.