Al calificar las críticas a Alejandro Armenta Arellano de políticas por tratarse del hijo del gobernador Alejandro Armenta Mier, el alcalde José Chedraui Budib, advirtió que el empresario y su papá tienen todo su apoyo.

Después de poner en marcha la Primera Feria del Empleo del Ayuntamiento a donde se crearán tres mil fuentes laborales, indicó que como empresario le gustaría participar en alguno de los proyectos del titular de Armentech.

"Las críticas son políticas por que únicamente checan al hijo del señor gobernador, pero por qué no checan a todos los jóvenes emprendedores".

Desde el Centro de Convenciones de San Francisco, reveló ha charlado con Armenta Arellano, además, lo calificó como un joven muy inteligente.

"Alejandro Armenta Arellano tiene todo mí apoyo, al igual que el señor gobernador, el es un joven muy inteligente he tenido la oportunidad de practicar con él. Es graduado en ingeniero, pero es una persona muy capaz. Está haciendo una maestría, no tiene nada malo que escuchemos a los jóvenes, si en algo puede comentar con su papá y sugerible; caray no veo por qué no".

Chedraui Budib dijo que diariamente se cierran empresas y la empresa Armentech dinamizará las fuentes laborales.

"Tanto el señor gobernador como Alejandro Armenta Arellano tienen la capacidad de hacer las cosas bien, tienen todo mí apoyo, las críticas son políticas".