Durante un fuerte operativo desarrollado por los municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Estatal, Sedena, Marina, Guardia Nacional y DERI por las calles del corazón de Puebla, retiraron alrededor de 16 cámaras de video-vigilancia. Ninguna de ellas conectadas a la SSC ni a la DERI y a ninguna autoridad estatal o un nacional.

En el zócalo de la metrópoli comenzó el retiro de las cámaras de vigilancia con tres equipos. Esta acción no provocó la curiosidad de nadie.

Las fuerzas municipales estatales y federales, después se enfilaron a la 3 y 5 Norte para cubrir esa zona en compañía de la 14 y 16 Poniente para retirar, según, los vendedores de pescado y ambulantes más de 13 cámaras de vídeo-vigilancia.

Algunos vendedores de pescados y mariscos, que estaban en sus negocios, salieron para acompañar a los que invaden la vía pública, además de los vendedores informales para observar atónitos como la autoridad comenzaba a retirar las cámaras.

Los vendedores de la comida de la mar y ambulantes no protestaron ni preguntaron a los uniformados el por qué del retiro de esos equipos de vigilancia, únicamente se dedicaban a realizar sus videos a través de sus teléfonos móviles

Nos ampararemos

Al concluir el operativo desarrollado por las fuerzas de los tres niveles de gobierno, el dirigente de la organización 11 de Marzo, Martín Juárez, reveló a Intolerancia Diario que entre todas las organizaciones de ambulantes qué ocupan la zona norte de la Angelópolis, existen 150 cámaras de vídeo-vigilancia.

Pero, advirtió que se ampararán porque hasta donde están enterados, el gobernador Alejandro Armenta no ha emitido algún decreto para Impedir la instalación de estas cámaras en las calles de Puebla capital.

Dijo que "sin importar" de que agrupación de ambulantes de las más de 20 que operan cotidianamente en las calles de Puebla capital, Decidieron instalar esos equipos de vigilancia para evitar rojos ap de sus mercancías.

Desde la 3 Norte y la 14 Poniente, insistió que los equipos de vídeo-vigilancia, los Los instalaron para evitar extorsiones de los agentes del Ministerio Público que llegan a sembrarles cualquier cosa para caerse con su cooperación económica.

"Por qué las cámaras están presentes en la calle por un solo motivo las cámaras sirven para salvaguardar al comercio y resguardar a la ciudadanía para no permitir que haya robos de celulares de carteras de cadenas de aretes, y los ministeriales vienen a sembrar drogar y otras cosas".

Presumió que en toda esa zona norte del centro histórico desde hace más de un año no han tenido ningún robo a sus mercancías por las cámaras de video-vigilancia.

"Las cámaras están puestas precisamente para que ya no haya ningún tipo de robos hasta ahorita se ha logrado gracias a que las cámaras están presentes, están ahí, y, nosotros detectamos alguna persona que comete un robo inmediatamente vemos su rostro y detenemos a esa persona, pero a veces qué hacemos: a veces nosotros mismos entregamos a la persona que anda robando y el comandante cumbias dice 'me lo llevo' y como a la media hora nos entramos que lo dejó libre porque se pusieron de acuerdo en el moche".

Martín Juárez pidió a la autoridad de la SSC cambiar al al comandante cumbias de sector por uno que sea honesto.

"Lo único malo es que ese comandante no sé si haya otro mejor que ese, que lo pongan, que sea honrado, sobre todo la cuestión de los agentes ministeriales. Ellos hacen un tipo de cateos y lo único que hacen es venirnos a sembrar cosas que no nos corresponden, como pues para poder lograr obtener digamos el aplauso de sus jefes, pero el agente ministerial; ellos mismos siembran la droga o cualquier tipo de cosas por eso lo estamos haciendo ver a través de los medios de comunicación que las cámaras no están de adorno, sí nos sirven para muchas cosas entre esas ver que esos mismos agentes ministeriales, no nos siembra nada".

El líder de la organización 11 de Marzo, refrendó que se ampararán por la determinación de la autoridad de retirarles las cámaras, porque hasta el momento no tienen noticia de que el gobernador Armenta haya firmado algún decreto para evitar que se instalen estos equipos en las calles de Puebla capital.