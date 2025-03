Hasta el momento no hay agua en el pozo de San Pedro Zacachimalpa porque no se realizó correctamente el estudio, ejecutado por el exalcalde Eduardo Rivera Pérez ni el sustituto Adán Domínguez Sánchez.

Además, el secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez, priorizó que el gobierno de la ciudad, ahora, está trabajando con la Conagua para resolver ese problema.

Los pobladores de la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa suman más de 30 años, sin agua potable. Los pobladores resuelven el problema comprando pipas con agua. Los costos oscilan entre los 700 y mil 200 pesos.

Al cuestionar si los exalcaldes panistas engañaron a la opinión pública sobre la existencia de agua en ese pozo, subrayó que no quiere adelantar comentarios hasta que tenga la información correcta.

"No quiero adelantar. No tenemos esa información y hasta que tengamos la información correcta, tendremos certeza (si hay agua o no hay)".

Subrayó que aunque el Ayuntamiento tiene derecho de perforar el suelo para localizar agua, ahora, trabaja con la Conagua para solventar el problema.

"Tenemos que trabajar el problema con Conagua. Estamos en esa mesa, no es nada fácil, y vamos a tratar de subsanar lo de San Pedro Zacachimalpa".