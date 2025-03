El gobierno de la ciudad no solicitará línea crediticia como adelanto de participaciones Federales, advirtió el alcalde, José Chedraui Budib.

Fue la junta de gobierno de la LXII Legislatura del Congreso, la que aprobó en días previos, van un tope máximo de alrededor de dos mil millones de pesos.

Subrayó que por ahora no tiene el interés de desarrollar esa acción bancaria porque al seno del gobierno de la ciudad existen temas pendientes, como el de pagar el hoyo financiero de la administración panista.

“No estamos en esos momentos (protectando esa acción), se hace un plan estratégico. Estamos cubriendo adeudos anteriores, por lo pronto, hoy en día no se van a pedir ningún crédito”.

La deuda que pueden adquirir las 217 presidentas y presidentes municipales de Puebla puede alcanzar hasta los dos mil millones de pesos, como esta escrito en las propuestas del legislativo.

“No, todavía no, no estamos en ese tema y no se van a pedir adelanto y hasta dos mil que es lo que tenemos calculado, y no se está pidiendo y por lo pronto no se va a pedir, para que quede claro”.