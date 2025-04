Activistas y víctimas alzaron la voz para denunciar una forma de violencia sistemática que enfrentan muchas mujeres al acudir a supuestas entrevistas laborales, las cuales terminan siendo mecanismos de manipulación, acoso, explotación o extorsión.

Durante conferencia de prensa celebrada, se alertó sobre la existencia de ofertas de trabajo engañosas, particularmente dirigidas a mujeres jóvenes o adultas mayores, que terminan por poner en riesgo su integridad.

María Luisa Núñez Barojas, presidenta del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, acompañada de representantes de CAFIS AC, REDefine Puebla y Frente Nacional por las 40 horas, solicitaron a las autoridades realicen una campaña permanente de las formas de violencia y se pongan en marcha mecanismos para que las denuncias sean efectivas, garantizando la protección de las víctimas.

“Queremos alertar a todas las mujeres que buscan trabajo: desconfíen de las entrevistas donde te citen en un lugar y después te indiquen que debes trasladarte a otro sitio”, advirtieron las organizadoras.

También se recomendó desconfiar de vacantes con pocos requisitos, propuestas con sueldos desproporcionados y ofertas cuya única vía de contacto es por teléfono o redes sociales.

“Pueden ser una estrategia para evitar que las personas tengan tiempo de valorar o investigar el riesgo”, señalaron.

En este marco, se compartió el testimonio de una víctima, quien, por razones de seguridad, pidió no ser fotografiada ni grabada. Con voz temblorosa, hizo un llamado urgente:

“Con la invitación a todas las mujeres mexicanas: que no se callen y que hagan amor”, expresó, utilizando esta última frase como una forma de reclamar justicia desde la dignidad.

“Es un honor muy grande poder salir adelante y hacer parte de un trabajo que está terminando. Acabo con otros argumentos”, añadió, haciendo referencia al proceso difícil que ha vivido desde el día del hecho.

Pero también aprovechó el espacio para exigir respuestas del Estado: “Les pido a la fiscal que me ayude, ya que yo no he recibido llamados algunos de las autoridades referentes a mi caso”, denunció.

“Les pido por favor que me apoyen, que las autoridades se acerquen a mí y poder dar seguimiento a mi situación, ya que no es fácil llevarme una vida normal, por el miedo que tengo ahora de ser una persona común”, concluyó.

Finalmente, las organizaciones convocantes exigieron a las autoridades implementar campañas permanentes de prevención, así como mecanismos eficaces de denuncia y atención.

“Es indispensable que las diferentes autoridades realicen una campaña permanente para que todas las ciudadanías se alerten de estas formas de violencia y se pongan en marcha mecanismos para que las denuncias puedan ser efectivas”, demandaron. También subrayaron la necesidad de “garantizar la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la reparación del daño”.

Señalaron que el llamado busca no sólo alertar a la ciudadanía, sino visibilizar una violencia que opera desde la trampa y el engaño, en un país donde muchas mujeres ven en la búsqueda de empleo una necesidad urgente y en algunos casos, una amenaza latente.

Recomendaciones clave para evitar situaciones de riesgo: