Alrededor del 90 por ciento de las motocicletas detenidas durante los operativos Centinela derivan por la carencia de la documentación oficial para circular, como placas, además, los motociclistas no cuentan con licencia o tarjeta de circulación vigente y varios conductores no usan casco, advirtió el alcalde José Chedraui Budib.

Los operativos de las motocicletas son para incidir positivamente entre los motociclistas para que traigan siempre sus documentación y las acciones están encaminadas únicamente a privilegiar el orden en compañía de la armonía en la convivencia ciudadana.

Bajo esa perspectiva ve positivamente las reformas a la Ley de Movilidad y Transporte que la LXII legislatura del Congreso está por aprobar, con el objetivo de regular el uso de motocicletas en la entidad.

“Todos los motociclistas deben tener sus papeles en orden para que no los molestemos; el 90 por ciento de las detenciones es porque no traen placas, no tienen licencias, entonces regularicémonos, a eso vamos todos”.

Refrendó que las principales causas por las que las motocicletas han sido aseguradas son la falta de placas, los conductores no tienen licencia ni tarjeta de circulación, además de incumplir normas básicas de seguridad vial.

Acentuó que su administración ha mantenido diálogo con el gobernador Alejandro Armenta Mier para coordinar acciones cuando el nuevo reglamento de tránsito entre en vigor, bajo esa perspectiva se proyecta que los motociclistas tengan una calcomanía de identificación visible en el casco.

Los operativos son realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, sus pares de la administración estatal, autoridades de diversas secretarías de la administración municipal para garantizar que los derechos humanos de los motociclistas se mantengan intactos al momento de la solicitud de revisión de documentos; estas acciones en ocasiones son acompañadas por las instancias federales.