Para los amantes del arte en sus diferentes expresiones y manifestaciones, actualmente se encuentra presente en la Casa de la Cultura, la exposición “Absoluta Existencia”, del artista plástico José Pellegrin Romero.

Esya muestra temporal la cual podrá ser apreciada por un vasto público con entrada libre todo el mes de agosto en la Casa de Cultura Pedro Ángel Palou Pérez ubicada en la Calle 5 Oriente #5, Col. Centro de la capital poblana, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

De la obra

Inaugurada recientemente la muestra temporal “Absoluta Existencia” del artista emergente José Pellegrin Romero, reflexiona sobre la existencia y lo frágil que puede ser la vida en este mundo.

La obra surge bajo la premisa del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre en su frase “Se revelaba la verdadera naturaleza del presente: era todo lo que existe, y todo lo que no fuese presente no existía. El pasado no existía. En absoluto”.

Es así como en una introspección personal con cuestionamientos ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, ¿De dónde vengo? surge en José debelar la búsqueda de conciencia de la existencia, tratando de entender los diferentes temples del ánimo humano que pueda llegar a experimentar de manera personal.

La construcción de la realidad deviene también en las aproximaciones que cada uno pueda tener del mismo concepto, de la misma experiencia, aunque en esencia, cada una sea diferente a la otra, conociéndose y reconociendo la existencia en el mundo.

“Absoluta Existencia” está conformada por una selección minuciosa de seis piezas, que consta de cuatro pinturas, una estructura y una instalación multidisciplinaria conformada por 116 esculturas únicas de porcelana.

Las declaraciones

El Secretario de Cultura, Sergio Berdejo acompañó al artista en la presentación de su obra y reconoció el talento y riqueza que guarda el trabajo realizado.

Expresó la disposición y apertura que existe por parte del Gobierno del Estado de Puebla para albergar este tipo de exposiciones, así como difundir la cultura y el arte en la entidad poblana.

Por su parte el curador Samuel Benítez Toxqui definió la obra de Pellegrin Romero como un espacio íntimo de reflexión sobre el principio de las cosas como un rasgo esencial del pensamiento humano y sobre el sentido de la existencia.

Del artista

José Pellegrin Romero, es un pintor, escultor e investigador de medios experimentales y experiencias digitales. Su investigación plástica se realiza en relación con las relaciones del color en el torno, en el ser y con el espectador; así como diversos materiales, el resultado de estos y su vida útil.

Sobre su investigación filosófica, estudia la concepción estética, la relación estética arte, la metafísica del arte y la existencia de la pintura; todo dentro del estudio de la condición humana desde la disciplina de la metafísica, la antropología filosófica, la ontología y la estética.

Cabe decir que entre sus exposiciones del artista destaca “Horizontes” la cual se albergó en la Galería Barrio del Artista en septiembre del 2011 y la exposición “El mundo: O Lo dialógico” en la Casa de la Cultura.