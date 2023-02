Editorial Gato Blanco presenta El ojo de Salem, libro que relata las diferentes historias por las que el autor pasó para poder alcanzar el éxito, los diferentes procesos por los que atravesó durante su niñez, juventud y ahora en su vida adulta.

Los lectores podrán encontrar reflexiones de diferentes músicos y artistas, tales como Lady Gaga o Mariana Aramovic; pensamientos que marcaron, de una u otra manera, al autor.

McBunny relata todos sus pensamientos, sentires y sueños, además habla del proceso que realiza para tomar fotografías y ofrece a los leyentes tips para ejecutar sus propios autorretratos, tales como el maquillaje, elementos que componen la fotografía, iluminación, etc.

El ojo de Salem está dividido en cuatro capítulos, mismos que se titulan con el nombre de las estaciones del año; cada estación cuenta una parte de la vida de McBunny.

“Este libro me ayudo a sanar muchas heridas que tuve durante la infancia… Comencé odiando la fotografía, yo solo tomaba fotos con mi cámara digital y era bastante sencillo para mí, el manipular una cámara profesional se me complicaba mucho, pero cuando tomé mi primer curso de fotografía profesional me enamoré de ella”, finaliza el autor.

El libro está a la venta a través de Amazon y, posteriormente, se podrá comprar en las librerías El Sótano y El Péndulo.

Sobre el autor

Salem McBunny nació en Arandas, Jalisco en 1993. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en Administración de las Pequeñas Empresas, ha estudiado también diplomado en Habilidades Directivas, Tanatología y Constelaciones Familiares. Actualmente cursa una maestría en Logoterapia.

Su pasión por la fotografía lo convirtió en conferencista, tallerista y profesor universitario; gracias a esto, ha formado a más de tres mil alumnos a lo largo de su carrera. El amor, la poesía y la magia son parte de lo que transmite y busca plasmar en cada una de sus obras.

Decidiendo mejorar su estilo fotográfico comenzó a participar en concursos fotográficos, mismos que le han permitido, con el paso de los años, ser galardonado con premios, tanto nacionales como internacionales. Destacando los siguientes: Primer lugar en FFIEL (Festival de Fotografía Internacional en León); Top No. 1 de fotógrafos Fineart a nivel mundial por One Eyeland; Fotógrafo del año de México por One Eyeland; Oro en Moscow Photo Awards en la categoría Fineart; Primer lugar en la categoría Photo Project en los 35 Awards; fotógrafo del año en los Cosmos Awards.

Además ha representado a México en varias ocasiones en la Copa Mundial de fotografía y destaca como fotógrafo del año en Cosmos Awards.

Su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente en sedes como Nueva York, París, Milán y Budapest. A nivel nacional, a principios del 2023 expuso su trabajo en la Secretaría de la Juventud del estado de Querétaro, con la temática El ojo de Salem, además de exposiciones locales en la región de los Altos de Jalisco.