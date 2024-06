Al advertir que entregará buenas cuentas y buenos resultados al siguiente funcionario que ocupe la Secretaría de Cultura, el titular de la dependencia, Enrique Glockner Corte, advirtió que de una confusión con los inventarios de la supuesta pérdida del acervo cultural de Puebla.

Estimó que el proceso entrega-recepción será transparente y limpio, cuando comience la etapa de transición, además, subrayó que la opacidad nunca ha sido interés de su secretaría.

Recordó que la meta que se propuso al arribar a la secretaría de cultura fue para desarrollar un trabajo honesto pero también para cerrar con "broche de oro" la gestión del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el sector de las artes y la cultura para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

Valoró su arribo a la administración estatal el 11 de julio del año previo pero también dijo que aplaude su salida el 13 de diciembre de este año porque dejará en orden la secretaría.

Dijo que ahora únicamente tiene en mente cerrar su su trabajo de forma muy positiva y redoblará esfuerzos.

Recapituló que su trabajo, siempre ha sido transparente como será en esta última etapa de su gestión.

Glockner Corte indicó que existen varias situaciones, como es el determinar cuál es el verdadero estado del patrimonio con el que cuenta el estado poblano, porque el gobernador está preocupado y ocupado para que cuando se concluya este gobierno se revele el patrimonio en cultura de las los poblanos.

Insistió que el reporte que entregará al gobernador será muy puntual, pero sobre todo transparente porque con la cultura no se juega, y tampoco, dijo, se prestará a dar informes maquillados.

Recapituló que fue una confusión de los inventarios la supuesta pérdida de acervo cultural de Puebla.

Dijo que desde el primer día de su encargo en la secretaría, ordenó realizar un recuento de todos los artículos del acervo cultural de las y los poblanos, localizados en todos los inmuebles culturales.

"No hay nada que se vaya a perder, lo que se está haciendo es un recuento, sí se han encontrado las piezas que no había. No hemos encontrado graves pérdidas, había esa confusión en el tema de los inventarios".

Subrayó que esa confusión, deriva de la serie de modificaciones que ha tenido la secretaría en los últimos tres lustros.

Aclaró que desde su ingreso al gobierno estatal se desarrolla este trabajo de recuento de piezas y no perderá nada.