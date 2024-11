La empresaria poblana Olivia Salomón, participó en la presentación del libro "Juanca regreso a casa. Un largo viaje para encontrar el camino", de la autora Montserrat Moreno Macías, donde indicó que Esta obra es un recordatorio poderoso de que la vida, con todas sus imperfecciones es un regalo precioso que debe ser celebrado con todo el corazón”

“Después de leer el libro, pensé en la grandeza de JuanCa y de Montse, la de Juan Carlos y la de todos los que lo conocimos y esa grandeza que llega después del duelo, del sufrimiento y de la aceptación", dijo.

En el evento, realizado en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la capital poblana, Salomón expresó que es un “escenario tan hermoso y que significa tanto para la familia, Don Jesús Moreno Valle, el bisabuelo de Juan Ca fue jefe de estación en la época en la que los ferrocarriles eran sinónimo de desarrollo de este país”.

“Era con orgullo ferrocarrilero y como bien dice Montse en el primer capítulo de su libro, el linaje por parte de la familia paterna y materna es un linaje con mucha historia, y al final es lo que nos convierte en lo que somos y en lo que Juan Ca llego a ser y la hermosa historia de vida que construyó en los pocos años que estuvo entre nosotros”, afirmó Olivia Salomón.

Por su parte, la autora del libro Montserrat Moreno Macías, detalló que "Oli fue la primera en acercarse conmigo y decirme, no te preocupes, vamos a llevar a Juan Ca hasta el fin del mundo si es necesario. Siempre incondicional con mi niño. Mi intención al escribir siempre fue acompañar a los que tenemos el corazón roto, pues los años en este proceso de duelo me hicieron sentir muy sola, sentía que nadie entendía mi dolor. Espero que este libro acompañe al doliente que se siente completamente abandonado, porque no estamos abandonados ni solos, solo necesitamos regresar a nuestra casa".