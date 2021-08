El Gran Premio de México cambiará su fecha para llevarse a cabo el próximo del 5 al 7 de noviembre y no en los últimos días de octubre, como se había previsto.

A través de su cuenta de Twitter, la Fórmula 1 confirmó el cambio de fecha e indicó que México encabezará otro ‘tríptico’ de carreras en tres semanas seguidas que se completará con los Grandes Premios de Brasil y, aún por confirmar, de Catar, que debutaría en la categoría reina.

Record-breaking 22 races

Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

