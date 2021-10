En el cierre de la sexta fecha del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, México cerró con un gran resultado al vencer a El Salvador por 2-0 en el siempre hostil Estadio Cuscatlán.

Los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino visitaron la cancha más caliente de Centroamérica con el objetivo de sacar unidades y mantenerse en la parte alta del Octagonal.

Para sorpresa de propios y extraños, realizó ocho cambios en comparación a los dos juegos en el Estadio Azteca.

A diferencia de otras ocasiones, la hostilidad del inmueble de San Salvador no fue el factor determinante, pues el cuadro centroamericano no arrancó con la furia que le caracteriza, situación que fue aprovechada por el tricolor para ir calculando el partido.

El partido, fiel al estilo de CONCACAF, se fue cortando ante la enorme cantidad de patadas que se intercambiaban ambas selecciones.

México comenzaba a ser peligroso en el balón detenido, pues los dirigidos por Hugo Pérez se veían sorprendidos en cada ocasión que algún mexicano remataba de cabeza.

Alexis Vega, de Chivas, había sido uno de los más participativos, pero una molestia en el tobillo izquierdo provocó su cambio al minuto 20'.

Justo al llegar a la media hora de partido, en donde lo más destacado había sido la intervención del Doctor Serrano, galeno del tricolor en al menos tres ocasiones, llegó el gol por parte de la Selección Mexicana.

En un tiro de esquina realizado por Jesús "Tecatito" Corona, el veterano defensor central, Héctor Moreno, conectó de forma precisa para poner el 1-0 y provocar un efecto silenciador en El Cuscatlán.

El resto del primer tiempo pasó inadvertido, pues las faltas se hicieron cada vez más fuertes entre ambos conjuntos.

Para la segunda parte, El Salvador se complicó el partido desde el 48' cuando Mario Jacobo fue expulsado por tirar a Rogelio Funes Mori en el borde del área.

Por más de 15' minutos, México tuvo uno más en la cancha y no terminó por marcar diferencia, mientras que La Selecta se vio mucho mejor ordenado y con algunas aproximaciones.

Lejos de dar una buena exhibición, el tricolor mantuvo la mala costumbre de reflejar momentos de incertidumbre donde no tenía clara la idea de juego.

Además de este factor, México se quedó con diez futbolistas al 67' cuando Néstor Araujo vio la tarjeta roja por soltar un manotazo sin sentido a media cancha.

Por inverosímil que parezca, el hecho fue celebrado en El Cuscatlán como si fuese un gol. Tras la expulsión, el partido volvió a tener cierta paridad donde las gradas se veían mucho más eufóricos que en la cancha.

En los últimos 20 minutos del juego, no hubo nada trascendente hasta el tiempo de compensación donde Raúl Jiménez logró conseguir un penal a favor de México. El delantero del Wolverhapton marcó al 93' para poner el 2-0 definitivo en un juego bastante gris.

Con este resultado, México es líder del Octagonal Final con 14 puntos, mientras que El Salvador se mantiene en la parte baja con 5 unidades.

