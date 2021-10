Este sábado por la noche, México tuvo una gran pelea entre Jackie Nava y Mariana "Barbie" Juárez donde ambas entregaron lo mejor de su repertorio dentro del encordado.

Desde Tijuana, Baja California, las pugilistas, ambas de 41 años, subieron al ring para demostrarse una a la otra que a pesar de los años, la calidad se mantiene intacta.

Desde el primer episodio, Jackie Nava y Mariana Juárez dejaron a un lado el respeto y se comenzaron a intercambiar golpes a diestra y siniestra.

Conforme fue avanzando la pelea, Jackie Nava agarró confianza y comenzó a tomar ventaja ante una "Barbie" Juárez que trataba de competir, pero que la velocidad no le estaba a su favor.

La batalla, en peso súper gallo causó sensación y euforia entre los asistentes al disfrutar de una pelea de alto voltaje entre las dos mexicanas, quienes por años han sido referentes femeninas del boxeo.

Mariana Juárez llevó la pelea al límite en varias ocasiones mostrando lo mejor de su repertorio, pero no pudo con la calidad de Jackie Nava, quien demostró tener un fondo físico importante.

A pesar de que ambas féminas se dejaron el alma, ninguna pudo ganar por la vía del knockout, por lo que tuvo que definirse mediante la decisión de los jueces.

Los jueces decidieron en sus tarjetas una calificación de 100-90, 97-93 y 99-91 a favor de la Princesa Azteca, Jackie Nava, quedándose con el cinturón conmemorativo Diamante Rosa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

