Ricardo "Tuca" Ferretti, uno de los viejos lobos del mar en el futbol mexicano no ha estado exento de la polémica a lo largo de su trayectoria; sin embargo, esta vez fue por una situación ajena a la cancha.

"Tuca", de 71 años, tuvo un momento emotivo el sábado pasado tras el partido de los Tigres de la UANL y el club que dirige, el FC Juárez, encuentro que terminó 3-0 a favor de los felinos.

Al culminar el juego, el técnico brasileño acudió a la sala de prensa para emitir sus declaraciones tras el juego. Fue en ese momento cuando el ex técnico de la Selección Mexicana se puso en el ojo del huracán debido a sus polémicas declaraciones.

Antes de que iniciara la sesión de preguntas y respuestas, Ferretti fue señalado de emitir comentarios misóginos y homofóbicos contra los miembros de la prensa.

“¿Hay viejas?, ¿no verdad?, ¿maricones?, ¿Quién va a ser el primer maricón?... ¡Puros machos entonces!, qué bueno, han seleccionado bien”.

El hecho, ocurrido el sábado, se viralizó este lunes donde decenas de personas lamentaron las declaraciones y hubo quienes exigieron que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomara cartas en el asunto.

No fue mi intención ofender

Tras la polémica, este lunes, el técnico de los Bravos de Juárez tuvo una entrevista con David Faitelson en ESPN, donde pidió disculpas por sus palabras y destacó no tener algún problema homofóbico.

"No fue mi intención, y si en algún momento dado alguien se sintió, le pido una disculpa y no tengo ningún problema con nada, de veras".

"Tuca" también destacó que se equivocó en sus reacciones y aseguró que es una persona anticuada, al señalar que hay cosas que todavía "no se actualiza".

"Soy una persona muy antigua. Por ejemplo, para conectarme ahora me costó un trabajo tremendo. Porque yo no tengo Twitter, no tengo redes sociales, no tengo Instagram... no tengo nada. Me manejo todavía con señales de humo. El problema es que no me actualizo todavía en ciertas cosas".

En ese sentido, aseguró que al visitar Monterrey se siente especial, pero afirmó que algunas bromas hoy en día, ya no son válidas, por lo que recalcó tener más cuidado.

"Mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial. ¿Cuántas veces se ha sabido de los chistes que contaba. Los términos fueron inapropiados y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez. Lo que quiero interpretar es que antes los chistes que yo contaba, o las cosas que yo decía, ahora no son válidas".

Finalmente, reiteró su disculpa y se comprometió a no volver a emitir comentarios de esta clase.

"Extiendo una disculpa a todas las personas que se han sentido ofendidas".

🎙 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐓𝐮𝐜𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢, DT de FC Juárez, ofrece disculpas tras la declaración en la rueda de prensa posterior al partido contra Tigres, en entrevista con @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/kne8adCzyz — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 9, 2021

Liga MX analiza sanción para "Tuca"

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX informó este lunes que ya abrió una carpeta de investigación contra el brasileño por sus dichos.

En los próximos días dará a conocer la sanción para el veterano timonel que podía ser desde económica, hasta una suspensión de partidos.