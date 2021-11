Checo Pérez saldrá en la cuarta posición en el Gran Premio de Brasil, mientras que su compañero de Red Bull, Max Verstappen será segundo en el Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó la prueba sprint disputada en el circuito de Interlagos y saldrá primero este domingo, decimonoveno GP de los 22 que integran el Mundial de Fórmula Uno.

Bottas ganó por delante de Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, y del español Carlos Sainz (Ferrari) una prueba disputada a 24 vueltas, para completar un recorrido de 103,4 kilómetros (algo más de la tercera parte de la carrera de este domingo, prevista a 71 giros). Aparte de salir en esa posición desde la parrilla de este domingo, los tres sumaron tres, dos y un puntos, respectivamente en el Mundial.

El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que pierde cinco puestos en parrilla por cambiar la cámara de combustión de su Mercedes- y que, descalificado de la cronometrada del viernes por infracción técnica relacionada con el sistema DRS (de reducción del agarre aerodinámico) salió último, acabó quinto, por detrás del mexicano Sergio Pérez.

