Los Angeles Rams conquistaron el Super Bowl LVI y su segundo anillo de la NFL luego de vencer 23-20 a los Bengals de Cincinnati.

En el Sofi Stadium, de Los Angeles, California, la fiesta por el "Súper Domingo" se vivió al máximo entre los dos equipos, que sin tantos reflectores, llegaron a esta instancia de forma justa.

Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Angeles, regalaron una edición más del Super Bowl como los #4 de sus conferencias, dejando este, uno de los enfrentamientos más inesperados de la historia reciente de la NFL.

Bengals buscaba acabar la mala racha de la franquicia, pues en sus dos participaciones previas en el Super Bowl las perdieron ante los 49s de San Francisco.

Por su lado, Los Angeles llegó como favorito en las apuestas, pero con una racha desfavorable, pues de cuatro participaciones previas, solo había ganado una (Super Bowl XXXIV).

El súper domingo LVI

Luego de la tradicional ceremonia previa al juego y la espectacular presentación de The Rock, arrancó el partido de fútbol americano más esperado del año.

Ambas escuadras iniciaron el Super Bowl con ofensivas muy escuetas y defensivas bastante rocosas.

A la mitad del primer cuarto, Rams se adelantó en el juego gracias al Touchdown conseguido con una soberbia recepción de Odell Beckham JR; se pusieron 7-0 gracias al gol de campo.

Después de una serie ofensiva por bando, Bengals recortó distancia con un gol de campo para cerrar el primer cuarto con el 7-3.

En el inicio del segundo cuarto, Rams tuvo una descolgada ofensiva de pases largos con la conexión Stafford-Kupp y consiguió otro Touchdown; tras un fallido intento de conversión, el marcador estaba 13-3.

Llegando al último tramo, Bengals pudo quitarse presión en el juego gracias al Touchdown y el gol de campo obtenidos, el partido se ponía 13-10.

Llegó el medio tiempo y con ello, una gran presentación musical encabezada por el "Dios del Rap" de Eminem, Snopp Dogg, Dr. Dree, 50 Cent y Mary J. Blige quienes pusieron a bailar a todos los presentes en Los Angeles y los millones de televidentes en el planeta.

Tras el espectáculo, Bengals salió con todo y en la primera ofensiva le dieron la vuelta al marcador con un Touchdown de Tee Higgins y un gol de campo para poner la balanza 13-17.

Esa jugada dio mucha polémica, pues en el pase largo del QB Joe Burrow, de 75 yardas, también estuvo acompañado de un jalón de casco por parte de Tee Higgins sobre Jalen Ramsey, el cual pasó inadvertido por los árbitros.

Tras una serie de ofensivas y una intercepción, los Bengals tomaban mayor ventaja con un gol de campo bien pateado por Evan McPherson para poner el juego 13-20.

El partido se siguió tornando muy ríspido en diversas zonas del emparrillado, por lo que el tercer cuarto se fue diluyendo.

Tras un gol de campo de 41 yardas de los Rams, bien concretado por Matt Gay, el reloj quedó en cero con el 16-20 y todo por definirse en los últimos 15 minutos.

Para el último cuarto, el juego se fue poniendo color de hormiga en cuanto a la lucha por el ovoide con muchas jugadas por tierra y varias tacleadas.

Buscando acabar lo más pronto posible con el juego, los Bengals empezaron a tener mucha posesión con el ovoide, mientras que los Rams no veían la manera de evitar el avance del equipo Cincinnati.

Después de casi seis minutos, Rams recuperó el balón y empezó a meter presión con su dupla explosiva, mientras el reloj seguía su curso.

El cierre del juego fue dramático, pues en la pausa de los dos minutos dejaba la diferencia de cuatro puntos y la oportunidad de Los Angeles de darle vuelta al marcador.

En el último minuto y medio de juego, Rams se encontró en la zona roja con altas posibilidades de ganar el juego, además de las múltiples faltas de los Bengals.

Después de varios intentos, Rams volvió adelantarse en el marcador gracias a su dupla Stanford-Kopp; 23-20 y con el balón a favor de Cincinnati, el partido todavía dejaba espacio para la emoción.

Pese a los intentos de los Bengals, Rams cerró con fortaleza la última jugada de la temporada 2022 y con ello, su coronación del Super Bowl LVI.

Los Angeles Rams consiguieron su segundo título Vince Lombardi (2000) y son el segundo equipo en ganar el Súper Domingo en su propio estadio, después de los Bucaneros de Tom Brady en 2021.